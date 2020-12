The Witcher-Schock: Das passiert in der den ersten Minuten von Staffel 2

Die 2. Staffel von The Witcher startet mit einem grausigen Ereignis. Das verrät die erste Drehbuchseite. Darüber hinaus kündigt ich die Ankunft eines Fan-Favoriten an.

Vor rund einem Jahr feierte die Fantasy-Serie The Witcher auf Netflix ihre Premiere. Auf den Start der 2. Staffel müssen wir uns allerdings noch gedulden. Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde nun die erste Drehbuchseite der Fortsetzung veröffentlicht, die eine schockierende Eröffnungsszene und die Ankunft eines Fan-Favoriten verspricht.

Achtung, Spoiler!

Netflix enthüllt den Anfang von The Witcher Staffel 2

Die 2. Staffel von The Witcher beginnt in einem verlassenen Dorf in den Bergen. Es ist dunkel, in den Fenstern der Häuser brennt kein Licht. Es ist ein gespenstischer Ort. In dieser Eröffnungsszene lernen wir drei neue Figuren kennen: Der Händler Colin Coppercloth ist mit seiner Frau Kira und seiner Tocher Meena unterwegs.

Sie sind auf der Suche nach einer Unterkunft, doch keine Menschenseele lässt sich blicken. Dann ertönt ein Schrei und von Kira fehlt jegliche Spur. Als sich Colin umdreht, sieht er seine Tochter blutüberströmt. Es dauert nicht lange, bis auch er getötet wird - allem Anschein nach von einem hungrigen Monster, das in dem Dorf sein Unwesen treibt.

Daraufhin flüchtet Meena zum einzigen Licht, das sie in der Finsternis erkennen kann. Es führt zu einem Haus mit preussischem Baustil. Comic Book spekuliert, dass es sich dabei um das Haus von Nivellen handelt. Die Figur ist aus den The Witcher-Geschichten Ein Körnchen Wahrheit und Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski bekannt.

The Witcher Staffel 2: Wer is Nivellen und wer spielt ihn?

Bei Nivellen handelt es sich um einen Mann, der einst die Priesterin Coram Agh Tera vergewaltigte. Daraufhin belegte diese ihn mit einem Fluch, der ihn in - passend zu seiner verdorbenen Seele - auch äußerlich in ein Monster verwandelte. Nivellens Aussehen veränderte sich in das einer behaarten Bestie, die einem Bären gleicht.

Der Schauspieler von Nivellen steht bereits fest: Kristofer Hivju, bekannt als Tormund Riesentod aus Game of Thrones, spielt in der 2. Staffel von The Witcher eine Figur, die den Namen Nigel trägt. Redanian Intelligence hat bereits im Februar die Puzzleteile zusammengesetzt und Nigel als Codename für Nivellen ausgemacht.

Wo ist Henry Cavill zu Beginn der 2. Staffel von The Witcher?

Der Aufenthaltsort von Henry Cavills Geralt von Riva im Staffelauftakt bleibt ungeklärt. Dafür begleitet seine Stimme die blutige Eröffnungssequenz als Voice-over. Er sinniert über Angst und Einsamkeit. Alle weiteren wichtigen Informationen zu den neuen The Witcher-Folgen findet in unserer großen Übersicht zur 2. Staffel.

The Witcher Staffel 2 startet frühestens im August 2021 auf Netflix.

Podcast für The Witcher-Fans: Was passiert Staffel 2?

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?



