The Witcher Staffel 2 - Alle Infos zu Handlung und Start auf Netflix

Die 1. Staffel von The Witcher ist jetzt auf Netflix verfügbar. Wie es nach den 8 Folgen in Staffel 2 weitergeht und wann diese auf Netflix startet, erfahrt ihr hier.

The Witcher ist endlich auf Netflix gestartet. Und auch wenn ihr die Bücher und Spiele dazu nicht kennt, solltet ihr einschalten. Denn The Witcher ist auch für Nichtkenner ein wilder Fantasy-Spaß. Wenn ihr nach den ersten 8 Folgen wissen wollt, wie es mit Geralt, Ciri und Yennefer weitergeht, könnt ihr euch freuen. Denn eine 2. Staffel zu The Witcher ist bereits bestellt.

Wann startet The Witcher Staffel 2 auf Netflix?

Bereits vor dem Start der 1. Staffel verlängerte Netflix die Fantasy-Serie um eine 2. Staffel. Ganz überraschend ist das nicht, denn Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich hat bereits einen Plan über 7 Staffeln, um die Saga um Hexer Geralt (Henry Cavill) zu erzählen.

Die 1. Staffel von The Witcher startete am 20. Dezember 2019 auf Netflix. Die Vorproduktion für die 2. Staffel läuft bereits auf Hochtouren und im Februar sollen die Dreharbeiten für die neuen Folgen starten.

Auf den Start von Staffel 2 müssen sich Fans allerdings etwas gedulden. Diese soll erst 2021 bei Netflix zu sehen sein. Die 2. Staffel wird erneut 8 Episoden umfassen.

Auf welchem Roman basiert The Witcher Staffel 2?

Die 1. Staffel von The Witcher adaptiert zu großen Teilen die beiden Kurzgeschichtenbände Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung. Damit gibt uns die Netflix-Serie eine Einführung in die Welt von Andrzej Sapkowksis Hexer-Saga. Die Hintergrundgeschichten von einigen Figuren wurden dabei für die Serie ausgebaut, womit es sich nicht um eine 1:1-Umsetzung handelt.

Mit dem Ende des Ersten Nilfgaard-Krieges wird die Handlung des ersten Hexer-Romans der Pentalogie-Hauptreihe, Das Erbe der Elfen, eingeleitet. Die 2. Staffel wird also voraussichtlich diesen Roman adaptieren. Ob die 2. Staffel auch den Prequel-Roman Zeit des Sturms, der vor den Ereignissen der Hauptreihe spielt, integriert, ist noch nicht bekannt.

Darüber hinaus könnten auch noch die fehlenden Kurzgeschichten in der 2. Staffel umgesetzt werden. So soll definitiv eine Variante der Geschichte Ein Körnchen Wahrheit aus dem Buch Der letzte Wunsch in The Witcher - Staffel 2 adaptiert werden.

Wie geht es in der 2. Staffel von The Witcher auf Netflix weiter?

Achtung, Spoiler zu The Witcher Staffel 1: Die 1. Staffel von The Witcher endet mit der Schlacht von Sodden und dem ersten Aufeinandertreffen von Geralt und Ciri (Freya Allan). Als kleinen Cliffhanger lässt die Staffel das Schicksal von Yennefer (Anya Chalotra) offen, die nach der Schlacht verschwunden zu sein scheint. Hier könnte die 2. Staffel direkt anknüpfen.

Denn nach der Schlacht entdeckt Geralt in Das Schwert der Vorsehung die Gräber der gefallenen Zauberer der Schlacht. Aber keine Angst, Yennefer überlebt. Auch das Schicksal von Zauberin Triss (Anna Shaffer) ist am Ende offen. Diese wurde tödlich verwundet. Doch ein Blick auf die Vorlage bringt uns Erleichterung, denn Triss kann glücklicherweise reanimiert werden.

Die 2. Staffel wird sich voraussichtlich an den Geschehnissen des Romans Das Erbe der Elfen orientieren. Für Geralt und Ciri bedeutet dies, dass er sie nach Kaer Morhen, dem Sitz der Hexer, bringt. Dort soll sie lernen, mit ihren Kräften umgehen zu können. Da sie eine erfahrene Lehrerin braucht, wird Ciri schließlich auf Yennefer treffen, die sie in Magie unterrichtet. Wir werden also in Staffel 2 mehr über Ciris Kräfte erfahren.

Ähnlich wie in Staffel 1 wird Geralt vermutlich erneut alleine Abenteuer erleben, während Ciri und Yennefer ihren eigenen (gemeinsamen) Handlungsstrang bekommen. Dabei trifft Geralt auf den gefährlichen Zauberer Rience, der auf der Suche nach Ciri ist. Unterdessen brodelt im Norden ein erneuter Konflikt nach dem Waffenstillstand mit Nilfgaard, in dem Ciri eine Schlüsselrolle spielt.

Freut ihr euch auf die 2. Staffel von The Witcher auf Netflix?