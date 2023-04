The Witcher Staffel 3: Der Teaser-Trailer zu Henry Cavills Abschied ist da und zum ersten Mal versteht er, was Angst bedeutet

Netflix hat den Teaser-Trailer zur 3. Staffel von The Witcher veröffentlicht. Bereits in wenigen Wochen startet der große Fantasy-Abschied von Henry Cavill bei dem Streaming-Dienst.

Lange haben wir gewartet. Jetzt gibt es endlich die ersten bewegten Bilder aus der 3. Staffel von The Witcher. Die Stimmung ist gedrückt und Henry Cavill bewegt sich durch die unheimliche Fantasy-Kulisse. "Zum ersten Mal verstehe ich, was wahre Angst bedeutet", verrät der Held der Geschichte, der sich seinem größten Gegner stellen muss.

Die 3. Staffel von The Witcher wird besonders spannend, da sie im Grunde das Finale der Serie in ihrer jetzigen Form darstellt. Seit einiger Zeit ist klar, dass Cavill zum letzten Mal als Geralt von Riva vor die Kamera tritt. Nach diesem Abenteuer übernimmt Liam Hemsworth den Part des legendären Hexers, der gegen Monster kämpft.

Düsteres Fantasy-Epos bei Netflix: Der Teaser-Trailer zu The Witcher Staffel 3 mit Henry Cavill

Der Teaser-Trailer zur 3. Staffel von The Witcher bestätigt auch das Startdatum der finalen Cavill-Runde. Diese wird in zwei Hälften veröffentlicht:

Volume 1 startet am 29. Juni 2023 und beinhaltet die Episoden 1 bis 5

Volume 2 startet am 27. Juli 2023 und beinhaltet die Episoden 6 bis 8

Es ist das erste Mal in der The Witcher-Geschichte, dass eine Staffel geteilt wird. Cavills Abschied wird von Netflix offenbar als großes Fantasy-Event zelebriert.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu The Witcher Staffel 3 schauen:

The Witcher - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Allzu viele Infos sind über die Handlung der 3. Staffel noch nicht bekannt. In der offiziellen Pressemitteilung verrät Netflix dennoch ein paar Details, die uns einen groben Überblick über das geben, was uns in den neuen The Witcher-Episoden erwartet.

Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie wetteifern, versteckt Geralt von Riva Ciri von Cintra – fest entschlossen, seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt die beiden zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die unentdeckten Kräfte des Mädchens herauszufinden. Doch sie landen in einem Schlachtfeld aus Korruption, dunkler Magie und Verrat. Sie müssen alles aufs Spiel setzen, sonst riskieren sie, einander für immer zu verlieren.

Nun dürfen wir gespannt sein, was sich die kreativen Köpfe rund um Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich fürals Geralt von Riva ausgedacht haben. Vor dem Start der 3. Staffel wird es sicherlich noch einen längeren, ausführlicheren Trailer geben, der uns die Handlung der neuen Folgen genauer vorstellt.

