The Witcher Staffel 3-Start enthüllt: Henry Cavills Abschied kommt ganz anders als gedacht

Die 3. Staffel der Fantasy-Serie The Witcher wird Henry Cavill ein letztes Mal als Geralt von Riva zeigen. Jetzt hat Netflix enthüllt, wann seine letzten Folgen starten.

Der Schock war groß, als im vergangenen Herbst bekannt wurde, das Henry Cavill die Netflix-Serie The Witcher verlässt. Bevor sein Ersatz Liam Hemsworth ab der 4. Staffel als Geralt von Riva zu sehen ist, können sich Fans allerdings noch auf eine komplette Staffel mit Cavills grummeligen Hexer freuen. Lange warten müssen wir nicht mehr. Nun wurde endlich das Startdatum für The Witcher Staffel 3 enthüllt.

Wie Netflix enthüllt, wird die letzte The Witcher-Staffel mit Henry Cavill aber nicht auf einmal veröffentlicht. Sein großer Abschied erfolgt in zwei Teilen.

Wann startet The Witcher Staffel 3 auf Netflix?

Staffel 3 von The Witcher startet bereits am 29. Juni 2023 auf Netflix. Dabei werden aber nicht alle 8 neuen Folgen zu sehen sein. Denn: Erstmals wird der Streaming-Dienst eine Staffel der Fantasy-Serie in zwei Teilen veröffentlichen. Der zweite Teil wird wenige Wochen später am 27. Juli 2023 an den Start gehen. Die Aufteilung wird wie folgt sein:

Volume 1: 5 Episoden am 29. Juni 2023



am 29. Juni 2023 Volume 2: 3 Episoden am 27. Juli 2023

The Witcher Staffel 3 wird die Handlung des Romans Die Zeit der Verachtung von Andrzej Sapkowski adaptieren. Dabei handelt es sich um Band 2 der Hexer-Pentalogie.



Ein letztes Mal Henry Cavill als Geralt: Darum geht's in The Witcher Staffel 3

Die 3. Staffel von The Witcher läuft auf einen Höhepunkt hinaus, der die wichtigsten Plotfäden der vorangegangenen Staffeln zusammenführt. Im Zuge von Ciris (Freya Allan) Ausbildung verschlägt es Geralt (Henry Cavill) und Yennefer (Anya Chalotra) auf die Insel Thanedd, auf der sich auch die Zauberschule Aretuza befindet.

Netflix Wird Staffel 3 Geralt, Ciri und Yennefer wieder auseinander bringen?

Unterdessen bringen sich auf dem ganzen Kontinent verschiedene Fraktionen – darunter Francesca Findabairs Elfen und Ciris Vater Kaiser Emhyr var Emreis – in Stellung, die Ciri aus unterschiedlichsten Gründen in ihre Gewalt bringen wollen. Zeitgleich spitzt sich der Konflikt zwischen dem Kaiserreich Nilfgaard und den nördlichen Königreichen zu.

Vor dieser heiklen politischen Lage wird auf Thanedd ein Konklave der Magier abgehalten. Dieses eskaliert schließlich in zahlreichen Enthüllungen und einem Ereignis, das die Weichen für den Verlauf der weiteren Serie stellt. Dabei erwartet Fans unter anderen der bisher epischste und gefährlichste Kampf für Geralt. Und für Henry Cavill wird das ein fulminanter Abschied.

Mehr zu The Witcher:

Podcast: Die 23 größten Serien-Highlights 2023 bei Netflix und mehr

Wir blicken voller Vorfreude auf das Serienjahr 2023 und geben euch einen Ausblick auf die 23 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und mehr zu entdecken geben wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über die neuen Marvel- und Star Wars-Serien sowie die heißerwarteten Netflix-Adaptionen von Avatar und One Piece hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder geballte Action mögt: 2023 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.