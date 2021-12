The Witcher Staffel 3: Alle Infos zu Handlung und Start auf Netflix

Das Fantasy-Epos The Witcher mit Henry Cavill lässt Fans nach dem Start der 2. Staffel schon sehnsüchtig auf Staffel 3 warten. Wann wird diese auf Netflix starten? Und wie geht es für Geralt und Ciri weiter?

Achtung, Spoiler zu The Witcher: Die zweite Staffel der Fantasy-Serie The Witcher hinterlässt uns nach acht neuen Folgen mit einem fiesen Cliffhanger und dem Drang direkt die nächste Season zu bingen. Aber wird es eine 3. Staffel von The Witcher auf Netflix geben?

Die gute Nachricht zuerst: Netflix hat The Witcher bereits im September 2021 um eine 3. Staffel verlängert. Die schlechte Nachricht: Bis zum Start der neuen Folgen werden wir uns eine Weile gedulden müssen. Wann wir mit Staffel 3 auf Netflix rechnen können und wie es für Geralt, Ciri und Yennefer weitergeht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Start bei Netflix: Wann kommt The Witcher Staffel 3?

Noch hat die Produktion der 3. Staffel von The Witcher nicht begonnen. Anfang Dezember verriet Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich gegenüber Techradar , dass die Drehbuchphase kurz vor dem Abschluss stehe. Somit können wir davon ausgehen, dass die Dreharbeiten im Frühjahr 2022 beginnen werden.

© Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva

Da sich die neue Season noch nicht im Dreh befindet, gibt es für Fans leider eine schlechte Nachricht. The Witcher Staffel 3 wird somit nicht mehr 2022 auf Netflix zu sehen sein, sondern aufgrund der langen Produktionsszeit und Postproduktion erst 2023 an den Start gehen.

Aber Netflix hat natürlich vorgesorgt, um uns während der langen Pause mit neuem The Witcher-Content zu versorgen. Im nächsten Jahr wird die 6-teilige Prequel-Miniserie The Witcher: Blood Origin starten, die die Vergangenheit des Kontinents näher beleuchtet und wichtige Ereignisse wie die Sphärenkonjunktion und die Erschaffung des ersten Hexers thematisiert. Ebenso befindet sich ein zweiter Animationsfilm in der Mache.

Hier gibt's den erste Teaser zu The Witcher Blood Origin

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Vorlage: Auf welchem Roman basiert The Witcher Staffel 3?

Während die erste Season als Einführung in die Welt von Andrzej Sapkowskis Hexer-Saga mehrere Kurzgeschichten aus den Sammelbänden Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung verfilmte, widmete sich The Witcher Staffel 2 zu großen Teilen dem ersten Roman der Pentalogie-Hauptreihe namens Das Erbe der Elfen. In der 3. Staffel wird die Handlung des zweiten Bands mit dem Titel Die Zeit der Verachtung adaptiert.

Handlung: Wie geht es in der 3. Staffel von The Witcher auf Netflix weiter?

Achtung, Spoiler zu The Witcher Staffel 2: In der 2. Staffel von The Witcher fanden Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) schließlich zusammen. Unterdessen bringen sich auf dem ganzen Kontinent verschiedene Fraktionen in Stellung, die Ciri aus unterschiedlichsten Gründen in ihre Gewalt bringen wollen. Hier soll Staffel 3 nun Antworten liefern, was genau die Reiche des Nordens bzw. Redanien, die Wilde Jagd und das Kaiserreich Nilfgaard vorhaben.

Vor allem Nilfgaard wird in der 3. Staffel nochmal stärker in den Fokus rücken, nachdem uns ganz am Ende der 2. Staffel erstmals die wahre Identität des Kaisers Emhyr var Emreis (Bart Edwards) enthüllt wurde. Denn der Herrscher von Nilfgaard aka die weiße Flamme ist niemand Geringeres als Ciris leiblicher Vater. Dieser war uns zuvor unter dem Namen Duny vom Erlenwald bekannt und galt als verstorben.

© Netflix Emhyr var Emreis aka die Weiße Flamme

Mit (spoilerfreiem) Blick auf die Romanvorlage Die Zeit der Verachtung wird die magische Ausbildung von Ciri durch Yennefer in Staffel 3 vorangetrieben. Hauptschauplatz wird hier erneut die Zauberschule Aretusa auf der Insel Thanedd sein. Auf Thanedd erwartet uns zudem ein schockierendes Ereignis und zugleich der Höhepunkt der ersten drei Staffeln, bei dem die Weichen für den Verlauf der weiteren Serie gestellt werden.

Weitere Ereignisse und Rätsel, die uns in Staffel 3 erwarten

Die Elfen rund um Francesca Findabair gründen ein eigenes Reich.

gründen ein eigenes Reich. Wir dürfen weiter rätseln, wer Riences Auftraggeber ist.

ist. Die Scoia’tael , eine Rebellengruppe aus Elfen und Nicht-Menschen, kämpft gegen Diskriminierung

, eine Rebellengruppe aus Elfen und Nicht-Menschen, kämpft gegen Diskriminierung Erfahren wird mehr über Ciris Herkunft, das mysteriöse Älteren-Blut und die Prophezeiung?

Die 2. Staffel überraschte Fans der Vorlage mit einigen Änderungen und neuen Storylines, die erzählerische Lücken der Bücher schloßen und schon jetzt spätere Enthüllungen einbauten. Wir können also davon ausgehen, dass Staffel 3 den Roman Die Zeit der Verachtung nicht 1-zu-1 umsetzen wird und wir uns auf neue Mysterien und Monster freuen können.

