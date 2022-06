Henry Cavill wird vermöbelt: Episches The Witcher-Duell auf neuen Bildern zu Staffel 3

In der 3. Staffel von The Witcher wird Henry Cavill als Geralt mächtig vermöbelt. Jetzt sind erste Setbilder zum schockierendsten und bisher epischsten Kampf der Netflix-Serie aufgetaucht.

Bevor sich Henry Cavill in Staffel 3 des Fantasy-Epos The Witcher erneut als Geralt quer über den Kontinent schnetzelt, wird noch einige Zeit vergehen. Aktuell laufen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen, die voraussichtlich 2023 bei Netflix starten. Wie Redanian Intelligence in Erfahrung gebracht hat, wurde kürzlich einer der wichtigsten Kämpfe der gesamte Serie gefilmt . Erste Setbilder dazu gibt es auch.

Achtung, Spoiler zur The Witcher Staffel 3

In The Witcher Staffel 3 liefert sich Geralt ein episches Duell mit schrecklichem Ausgang

Die 3. Staffel von The Witcher basiert auf dem Roman Die Zeit der Verachtung und wird mit einem schockierenden Ereignis den vorläufigen Höhepunkt der Netflix-Serie abliefern – uns erwartet quasi die Red Wedding von The Witcher. Ohne zu viel zu verraten: es kommt zu einer Art Civil War unter den Magier:innen. Im Zuge dessen offenbart sich auch der Zauberer Vilgefortz (Mahesh Jadu) als neuer Gegenspieler für Geralt. Es kommt zum großen Duell.

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Kürzlich wurde das ikonische Duell zwischen Geralt und Vilgefortz gedreht. Auf Setbildern bekämpfen sich Geralt von Riva und Vilgefortz in einer sandigen Dünenlandschaft. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Kämpfe aus der Roman-Vorlage. Warum wichtig? Hier erfährt Geralt von Riva seine erste richtige Niederlage.

Bisher galt der Monsterjäger aus Kaer Morhen als mächtiger Kämpfer, der seine Feinde immer besiegen konnte. Gegen Vilgefortz hat er überraschenderweise aber keine Chance und ist maßlos unterlegen. Dieser wischt mit ihm den Boden auf und richtet Geralt mit einem durch Magie verstärkten Stab übel zu. Er überlebt schwer verletzt und mit gebrochenem Bein.

Fans können sich auf eine epische Kampfsequenz freuen. Denn für Staffel 3 kehrt Kamp-Koordinator Wolfgang Stegemann zurück, der zuvor in der ersten Staffel den ikonischen Kampf von Blaviken choreografierte. Das schockierende Duell und alle die grausamen Ereignisse drum herum, die auch als Thanedd-Coup bekannt sind, gelten als Wendepunkt in der gesamten Geschichte, der alle nachfolgenden Geschehnisse der Hexer-Saga maßgeblich beeinflusst.

Wann startet The Witcher Staffel 3 mit Henry Cavill auf Netflix?

Ungefähr die Hälfte der 3. Staffel wurde bereits abgedreht. Die Produktion soll noch bis September 2022 andauern. Somit werden die acht neuen Folgen The Witcher erst 2023 auf Netflix erscheinen. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, bringt uns Netflix aber noch im Laufe diesen Jahres die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin.

