The Witcher Staffel 4 kündigt neue Hauptfigur für Geralts Heldentrupp an: Wer ist Angoulême?

Im Finale der 4. Staffel The Witcher wird die Ankunft einer wichtigen Figur aus der Buchvorlage vorbereitet, die Geralts Hanse in Staffel 5 der Netflix-Serie verstärkt.

In der 4. Staffel von Netflix' Fantasyserie The Witcher haben wir nicht nur Liam Hemsworths neuen Geralt kennengelernt, sondern auch dessen tapfere Abenteuergruppe, die sich seiner Suche nach Ciri anschließt. Ein wichtiges Mitglied aus der Vorlage haben wir in den acht neuen Folgen aber noch nicht zu sehen bekommen. Das wird sich in Staffel 5 ändern.

In der finalen Staffel von The Witcher schließt sich noch eine weitere Person Geralts Mission an, deren Ankunft bereits in Folge 8 von Staffel 4 vorbereitet wird: 100 Jahre in der Zukunft erklärt Nimue (Sha Dessi), dass die Gruppe des Hexers den Namen Hanse von einer Frau namens Angoulême erhalten hat, die wir allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt der Erzählung kennenlernen werden. Aber wer ist diese Angoulême eigentlich?

Das letzte Mitglied aus Geralts Hanse: Wer ist Angoulême?

In Andrzej Sapkowskis Romanvorlage tritt die Figur Angoulême erstmals in Band 4 namens Der Schwalbenturm auf. Es handelt sich um ein Mädchen mit hellem Haar, das in seiner Erscheinung Ciri (Freya Allan) ähnelt und das uneheliche Kind einer royalen Familie aus Cintra ist. Von ihrer eigenen Familie abgeschoben, wurde Angoulême schließlich Mitglied der berüchtigten Nachtigall-Räuberbande.

Als Angoulême wegen Diebstahls verhaftet und zum Tode verurteilt werden soll, rettet ihr Geralt von Riva das Leben. Und so wird die junge Banditin das letzte Mitglied der Hanse des Hexers und schließt sich dessen Suche nach Ciri an. Angoulême ist aber nicht nur für ihre Kampfkünste mit Dolch und Säbel bekannt, sondern auch ihr loses Mundwerk.

Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Ciri wird Angoulême zu einer Art ständiger Erinnerung für Geralt, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Während ihrer Zeit als Mitglied der Gruppe wächst die Waffenbruderschaft Geralts noch stärker zusammen und erhält von ihr schließlich den Namen Hanse. Wer die Rolle der Angoulême in The Witcher Staffel 5 verkörpern wird, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

Angoulême wird zum Problem The Witcher Staffel 5

In der letzten beiden Büchern ist Angoulême ein wichtiger Teil von Geralts Hanse. Allerdings steht die Netflix-Serie damit vor einer zusätzlichen Herausforderung. Denn The Witcher Staffel 5 ist bereits die letzte und muss die verbleibende Handlung der Romanreihe in nur acht Folgen unterbringen. Reicht die Zeit überhaupt aus, um der neuen Figur gerecht zu werden?

So kurz vor dem Serienfinale noch einen weiteren Hauptcharakter für Geralts Storyline zu etablieren, könnte sich als Problem herausstellen. Mit Geralt, Rittersporn (Joey Batey), Cahir (Eamon Farren), Milva (Meng'er Zhang), Regis (Laurence Fishburne) und Zoltan (Danny Woodburn) umfasst die Hanse bereits sechs Mitglieder, die in den letzten Folgen alle ihre Momente bekommen sollen. Die Gefahr ist daher groß, dass Angoulême nicht mehr als eine weitere Nebenfigur sein wird, die inmitten der vielen Handlungsstränge und Charaktere kaum Raum bekommen kann, um sich zu entfalten.

Obwohl Angoulême zwei Romane lang Teil von Geralts Hanse ist, wird ihre Screentime in der Serienadaption nur auf wenige Folgen begrenzt sein. Damit bleibt der Figur nur wenig Zeit, um den Fans wirklich an Herz wachsen zu können, ehe wir in der finalen Schlacht in Schloss Stygga auch schon um ihr Schicksal bangen sollen.

Mehr zu The Witcher:

Wann startet The Witcher Staffel 5 bei Netflix?

Allzu lang müssen Fans nicht auf die Rückkehr in die Welt des Kontinents warten. Die 5. und finale Staffel ist seit Ende September bereits im Kasten und wird somit schon kommendes Jahr bei Netflix zu sehen sein. Wir rechnen mit einem Start des großen Finales im Herbst 2026.