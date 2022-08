The Witcher-Überraschung: Schon nächste Woche kommt Nachschub der Netflix-Serie

Vor der 3. Staffel dürfen sich The Witcher-Fans auf zwei neue Specials freuen, die die Monster aus Staffel 2 erkunden. Die Bonus-Dokus kommen schon nächste Woche zu Netflix.

Bis zum Start der 3. Staffel The Witcher müssen sich Fans noch länger gedulden. Wer noch tiefer in die Fantasy-Welt von Staffel 2 eintauchen will, bekommt von Netflix aber schon bald zwei brandneue Specials.

Schaut hier noch ein Making-of zu The Witcher:

The Witcher Das Making-of - Trailer (Deutsche UT) HD

Zwei neue Doku-Specials zu The Witcher ab nächster Woche bei Netflix

Am 23. August veröffentlicht Netflix zwei neue Ausgaben der Bestiarum-Dokureihe. Schon zur 1. Staffel sind zwei Specials erschienen, die sich unter anderem näher mit Kikimora beschäftigt haben.

In den zwei neuen Doku-Specials über die Monster der 2. Staffel The Witcher erfahren Fantasy-Fans dann unter anderem mehr über die Bruxa und die Leshy.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Die Dreharbeiten für die neuen The Witcher-Folgen laufen noch. Staffel 3 hat noch keinen konkreten Netflix-Starttermin und soll irgendwann 2023 erscheinen. Dafür startet dieses Jahr zuerst noch die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin.

