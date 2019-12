The Witcher-Zeitebenen: Wir erklären die verwirrende Timeline

In The Witcher bei Netflix folgen wir den Abenteuern von Geralt, Ciri und Yennefer zu verschiedenen Zeitpunkten. Wir haben die 3 wichtigsten Zeitebenen für euch geordnet.

Achtung, Spoiler zu The Witcher: Die 1. Staffel der epischen Netflix-Serie The Witcher mit Henry Cavill als Hexer Geralt kann für einige Zuschauer etwas verwirrend sein. Besonders die 3 Handlungsstränge rund um Geralt, Yennefer und Ciri zeitlich einzuordnen, fordert einige Aufmerksamkeit. Aber keine Sorge, denn wir haben für euch die vielen Zeitebenen der 1. Staffel The Witcher übersichtlich zusammengefasst.

The Witcher - Das Netflix-Epos findet auf 3 Zeitebenen statt

Für die 1. Staffel von Netflix' The Witcher musste Autorin Lauren Schmidt die Aufgabe stemmen, verschiedene Kurzgeschichten rund um Geralt aus den Romanen Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung zu einer Serienhandlung zusammenzufügen und zugleich Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) in eben diese zu integrieren.

Da Ciri und Yennefer in den der Staffel zugrunde liegenden Kurzgeschichten-Bänden nur wenig vorkommen, haben die Autoren einen interessanten Weg gefunden, diese Charaktere trotzdem gleichwertig zu Geralt (Henry Cavill) auftreten zu lassen. Ohne die Geschichten der Vorlage zu verändern, folgen wir den 3 Hauptfiguren in Staffel 1 in verschiedenen Zeitebenen.

Dass die drei Handlungsstränge zu verschiedenen Zeiten stattfinden, wird vorerst nur aufmerksamen Zuschauern klar. So tritt beispielsweise in Folge 3 der junge Prinz Foltest auf, dem Geralt in der gleichen Episode viele Jahre später als König hilft, die gefährliche Striege zu bekämpfen.

Ab der 4. Folge wissen wir es aber ganz genau. Geralt trifft in Cintra auf Königin Calanthe und die junge Prinzessin Pavetta, die Mutter von Ciri. Ab diesem Moment wird uns klar, dass Geralts Erlebnisse der 1. Staffel viele Jahre vor Ciris Abenteuern stattfinden.

Das sind die 3 Zeitebenen in The Witcher auf Netflix

Yennefer - 45 Jahre zuvor: In Staffel 1 begegnen wir Yennefer zuerst als buckeliger Außenseiterin, die an der Akademie in Aretusa zur Hexe ausgebildet wird und schließlich auf brutale Weise ihre Schönheit erlangt.

Dieser Handlungsstrang spielt über 30 Jahre vor Geralts Erlebnissen in den ersten 4 Episoden. In Folge 4 erwähnt sie nämlich, dass sie bereits seit drei Dekaden als Zauberin tätig ist. In Folge 5 trifft sie erstmals auf Geralt und hat damit seine Geschichte zeitlich eingeholt.

Geralt - 15 Jahre zuvor: Geralt nimmt in Staffel 1 verschiedene Aufträgt an und stellt sich gefährlichen Monstern. Unterstützt wird er dabei des Öfteren vom Barden Rittersporn. Diese Abenteuer spielen vor Ciris Geburt, denn er trifft in Folge 4 auf Pavetta, die zu diesem Zeitpunkt mit Ciri schwanger ist.

Ciri: Dieser Handlungsstrang soll die Gegenwart darstellen. Obwohl Cirirs Alter nicht genau benannt wird, nehmen wir zur Verdeutlichung der 3 Timelines ein Alter von 15 Jahren an. Zu Beginn der Staffel erleben wir das Massaker von Cintra, bei dem Ciris Großmutter Calanthe ihr Leben lässt.

Wann verschmelzen die Geschichten von Geralt, Yennefer und Ciri?

Erst im Staffel-Finale von The Witcher sind alle Handlungsstränge in der Gegenwart angekommen. In Folge 7 nämlich, Vor dem Fall, gelangt Geralts Geschichte an jenen Punkt, an dem Ciris Geschichte in der 1. Folge begann. So erfahren wir, was er während der Schlacht um Cintra erlebt hat.

Treffen Geralt, Yennefer und Ciri in Staffel 1 aufeinander?

Im Finale der 1. Staffel tobt die, in deren Verlauf Yennefer eine bedeutende Rolle spielt. Nachdem die Schlacht zu Ende ist, treffen Geralt und Ciri in einem Wald in der Nähe von Sodden erstmals aufeinander. Das Schicksal brachte beide zu diesem Ort. Allerdings wird Yennefer zu diesem Zeitpunkt vermisst. Ein Treffen aller 3 Hauptfiguren erwartet uns also erst in Staffel 2.

Haben euch die verschiedenen Zeitebenen in The Witcher verwirrt?