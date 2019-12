The Witcher bei Netflix: Was ist das Recht der Überraschung?

Moviepilot Team Jenny von T Jennifer Ullrich folgen du folgst entfolgen Junior Redakteurin bei Moviepilot. Mag Arthouse-Filme, HBO-Shows, Stanley Kubrick und Cersei Lannister.

In der 4. Folge der Netflix-Serie The Witcher ist das so genannte Recht der Überraschung ein wichtiges Thema. Wir erklären euch, was genau es mit dem Brauch auf sich hat.