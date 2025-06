Thomas Gottschalk offenbart Fans was er nach seinem TV-Aus macht: "Solltet ihr auch tun"

Thomas Gottschalk hat in den letzten Jahren für reichlich Aufsehen gesorgt. Zuletzt hat er seinen endgültigen Rücktritt aus dem Fernsehen angekündigt. Auf Instagram gibt er seinen Fans nun private Einblicke.

Bei Denn sie wissen nicht, was passiert gab Thomas Gottschalk zuletzt seinen offiziellen Rücktritt vom deutschen Fernsehen bekannt. Im Winter soll er noch ein letztes Mal in der Spielshow und gleichzeitig im TV zu sehen sein. Währenddessen zeigt die TV-Legende aber in den sozialen Medien, was er in seinem Ruhestand so macht.



"Weil ich mindestens 100 Jahre alt werden will": Gottschalk zeigt neues Hobby

Thomas Gottschalk teilte auf Instagram seine Wanderung durch den Bayerischen Wald mit seiner Frau. Dabei schwärmt er, wie schön es doch in Deutschland sei nach 20 Jahren im Ausland. "Ich muss sagen, dass man sich sofort wieder zu Hause fühlt", so Gottschalk während seiner Wanderung.

In der Beschreibung zu seinem Post erklärt er den Grund für das Nachgehen seines neuen Hobbys:



Weil ich mindestens 100 Jahre alt werden will, durchwandere ich jetzt mit Karina täglich die bayerischen Wälder. Solltet ihr auch tun. Vielleicht begegnen wir uns ja mal dabei! Mich würde es freuen…



Gottschalk geht davon aus, dass seine Wanderungen sein Leben verlängern. An seiner Seite ist Karina Mroß, die er noch im letzten Sommer geheiratet hat.



"Sauerstoff statt Botox": Gottschalk gibt sich schlagfertig

Seine Fans sind begeistert von Gottschalks neuem Hobby und auch von der Gesundheit, die der ehemalige TV-Entertainer an den Tag legt. So schreibt ein Fan: "Wunderbar, lieber Thomas. Du machst alles richtig!" Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: "Irgendwie siehst du auf jedem Foto ein Jahr jünger aus!". Viele Fans freuen sich auch, dass Gottschalk in Deutschland zurück ist und sich ausgerechnet dem Wandern verschrieben hat.



Schlagfertig wie er ist, antwortet Gottschalk auf einige Kommentare. Dem letzten Kommentator entgegnet er: "Sauerstoff statt Botox heißt das Rezept". Auf einen anderen Kommentar antwortet Gottschalk: "Andere gehen nach Dubai, wir gehen in den Wald".