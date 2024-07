"Noch gnadenloser": Game of Thrones-Star Iwan Rheon und Sara Martins über die Gladiatoren-Serie Those About to Die, Schurken und römischen Podcast-Wahn

Auf Amazon Prime ist die Gladiatoren-Serie Those About to Die gestartet. Wir sprachen mit Game of Thrones-Star Iwan Rheon und Sara Martins über Ramsay Bolton, römische Kaiser und gute Podcasts.

Was für ein Widerling! Das werden sich viele Game of Thrones-Fans beim ersten Auftritt des Sadisten Ramsay Bolton gedacht haben. Sein Darsteller Iwan Rheon ist jetzt gemeinsam mit Sara Martins (Paris, je t'aime) in der Gladiatoren-Serie Those About To Die auf Amazon Prime zu sehen. In einer Rolle, die er als "noch gnadenloser" beschreibt.

Das Spektakel von Roland Emmerich (Independence Day), der als Regisseur mehrere Folgen inszeniert, erzählt unter anderem die Geschichte von Tenax (Rheon). Der verdient als Wettbüro-Chef im Alten Rom mit Wagenrennen sein Geld ... und lässt Schuldner schon mal im Schatten der Gosse ermorden. Wir haben uns mit Martins und Rheon über Bolton, den Reiz blutiger Spiele und Podcast-Bessenheit am Set unterhalten.

Moviepilot: Those About to Die ist jetzt erschienen, Gladiator 2 kommt Ende des Jahres ins Kino. Was ist der Reiz an Gladiatoren und dem Alten Rom?

Sara Martins: Viele Dinge, die vor 2000 Jahren passiert sind, gelten heute immer noch. Dank TV-Serien und dem ganzen Zeug glauben wir heute auf Gipfel der Unterhaltung zu sein. Aber das ist nichts, verglichen mit dem Alten Rom. Die Serie zeigt, wie man eine Gesellschaft aufbaut: Politiker müssen den Menschen Unterhaltung zu bieten. Und die Leute wollen immer noch Kämpfe und Blut sehen, auch wenn das heute illegal ist. Durch blutige Serien stillen wir auch den Blutdurst in der Gesellschaft.

Amazon Prime Video Sara Martins in Those About to Die

Iwan Rheon: In der westlichen Welt erinnert uns alles an das Alte Rom. Das politische System der USA basiert auf der römischen Republik. Die Gründerväter dachten an Rom, als sie die Verfassung entwarfen. Die Stadt Cincinnati ist nach einem römischen General benannt. Es gibt so viele Parallelen. Vielleicht haben die Dinge sich seitdem nicht so sehr verändert.

Iwan, eine deiner bekanntesten Rollen ist der grausame Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Auch deine Figur Tenax in Those About to Die ist stellenweise kaltblütig. Hat dich Game of Thrones auf Those About to Die vorbereitet?

Iwan Rheon: Man lernt mit jeder Rolle dazu. Aber es sind sehr unterschiedliche Figuren. Ramsay tut Leuten einfach gerne weh, das ist sein Hobby. Tenax ist anders. Aber er ist womöglich noch gnadenloser: Er ist ja noch nicht mal grausam, weil er es sein will. Sondern, weil er es sein muss. Er wuchs in den Straßen Roms auf und musste sich seinen Weg nach oben freikämpfen. Um an der Spitze zu bleiben, muss er gnadenlos sein. Später merkt man aber, dass er nicht gnadenlos ist. Er hat Mitgefühl.

Amazon Prime Video Iwan Rheon als Tenax in Those About to Die

Sara, deine Figur Cala folgt ihren versklavten Kindern nach Rom. Was war dir bei deiner Darstellung wichtig?

Sara Martins: Sie sollte die Diversität in Rom zeigen. Rom hat viele Gebiete erobert und so gibt es Menschen unterschiedlichster Herkunft in der Stadt, egal, ob aus Numidien oder Deutschland. Mir gefällt, dass es eine Mega-Großstadt war, deren Gesellschaft aus vielen verschiedenen Kulturen und Klassen bestand. Cala verkörpert die afrikanische Geschichte Roms. Aber sie zeigt auch, dass es außerhalb der Arena noch andere Kämpfe gab. Dass viele Krieger:innen existierten, nicht nur die mit Schwertern.

Wie habt ihr euch auf eure Rollen vorbereitet?

Sara Martins: Ich habe mit einem Podcast angefangen – und drei Stunden später war ich Rom-Spezialistin. [lacht]

Iwan Rheon: [lacht] Das ist eine Lüge, das ist meine Antwort! Das habe ich gemacht. Und ich wurde unerträglich.

Sara Martins: Nein, du wurdest ein Experte. Ich wusste, falls ich eine Frage habe, kann ich Iwan fragen. Du bist definitiv ins Alte Rom abgetaucht.

Iwan Rheon: Ich musste ein paar Dinge verstehen. Als Erstes musste ich verstehen, wie Rom überhaupt angefangen hat. Das weiß keiner so genau. Der Ursprung ist ein Mythos. Aber ich musste wissen, wer der römische Kaiser [Vespasian] war. Wann er geboren wurde. Wie es für ihn war, als Kind in den Straßen zu leben. Wie er Kaiser wurde. Es ist unfassbar interessant. Und es ergibt alles Sinn. Ich kann euch den Podcast "History of Rome" von Mike Duncan nur empfehlen.