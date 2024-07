Those About To Die Staffel 2 soll sich an einem der größten Klassiker der Filmgeschichte orientieren: Erste Story-Details enthüllt

Für die zweite Staffel der Gladiatoren-Serie Those About To Die auf Amazon Prime Video hat Roland Emmerich bereits genaue Vorstellungen: Er nimmt sich Der Pate 2 zum Vorbild.

Die Gladiatoren-Serie Those About To Die hat uns mit 10 Episoden auf Amazon Prime Video erreicht und uns Machtkämpfe und Intrigen des Alten Roms erzählt. Auch wenn eine zweite Staffel vom Streamer noch nicht bestätigt wurde, ist Regisseur Roland Emmerich bereits davon überzeugt, dass es mit der Monumental-Serie weitergeht. Für kommende Folgen hat der 2012-Macher auch schon genaue Vorstellungen ‒ die sich an einem der größten Klassiker der Filmgeschichte orientieren.

Roland Emmerich will Those About To Die Staffel 2 nach Der Pate 2-Vorbild machen

Wie Emmerich im Interview mit Collider erklärte, will er sich in einer 2. Staffel von Those About To Die am Vorbild von Francis Ford Coppolas Der Pate-Trilogie orientieren ‒ genauer gesagt, Der Pate 2:

Wir hatten diese Idee, es nach dem Modell von Der Pate 2 zu machen. Der erste Pate-Teil war der perfekte Film, und sie haben sich gefragt: 'Was machen wir jetzt?' Sie sind in die Vergangenheit gereist.

Die Handlung von Coppolas Der Pate 2 setzt sich einmal aus der Geschichte von Michael Corleone (Al Pacino) zusammen, der die Geschäfte seines Vaters Don Vito in den 1960er Jahren weiterführt, während ein zweiter Handlungsstrang uns in die Jugend von Don Vito Corleone (nun gespielt von Robert De Niro) mitnimmt.

Paramount Robert De Niro als junger Don Vito Corleone in Der Pate 2

Für die 2. Staffel von Those About To Die würde das laut Emmerich ebenfalls eine Reise in die Vergangenheit bedeuten, während auch die Geschichte der uns aus Staffel 1 bekannten Figuren weitererzählt wird:

Man zeigt, wie das alles zustande kam, dass Domitian Kaiser geworden ist, und dass dadurch sein Sohn in Schwierigkeiten gerät, weil er mit ihm verwandt ist. Sie jagen ihn und er überlebt. Und auf der anderen Seite, erzählt man die Geschichte von all diesen Figuren weiter. Das möchte ich nicht wegwerfen.

Wann kommt Those About To Die Staffel 2?

Wie Emmerich im selben Interview verriet, sei eine 2. Staffel von Those About To Die abhängig vom Erfolg der Serie. Auch wenn er bereits "auf den Anruf" warte, da er die Serie für ziemlich erfolgreich halte, wurden neue Folgen noch nicht offiziell von Amazon Prime bestätigt.

Da die Produktion der ersten Staffel vom Drehbuch bis zur Umsetzung etwa zwei Jahre andauerte, ist mit einer Rückkehr von Those About To Die auf Amazon * wahrscheinlich nicht vor 2026 zu rechnen.

