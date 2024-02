Thriller-Kracher mit heftigen Gewaltexplosionen: Kristen Stewart stürzt in den blutigsten Muskelexzess seit langem

Kleinstadtfrust, Bodybuilding-Eskalationen, heftige Leidenschaft und noch heftigere Gewalteinlagen prallen im Berlinale-Beitrag Love Lies Bleeding aufeinander. Der düstere Pulp-Thriller mit Kristen Stewart ist eine klare Empfehlung.

Eine Ampulle voll mit Steroiden wird in Love Lies Bleeding zum ersten vorsichtigen Liebesbeweis zwischen zwei Frauen. Eine ist die Fitnessstudio-Managerin Lou (Kristen Stewart) und die andere die Bodybuilderin Jackie (Katy O'Brian). Sie kann die Wachstumshormone gut brauchen, denn für einen Wettbewerb in Las Vegas will sie auf die Bühne und zwischen der muskelbepackten Konkurrenz triumphieren.

Der Film von Rose Glass, der als Special Gala bei der 74. Berlinale läuft, zeigt die aufkommende Beziehung zwischen beiden Frauen in den 80er-Jahren. Ihre Liebe wird jedoch von hässlichen Abgründen der Kleinstadt irgendwo in New Mexico verschluckt, in der sich Lou und Jackie begegnen. Wie Love Lies Bleeding vom körperbetonten Liebesfilm zum Pulp-Thriller der schockierenden Gewaltexzesse wird, ist ein aufwühlender und mitreißender Trip.

Berlinale-Thriller mit Kristen Stewart schockt mit Gewaltspitzen

Am Anfang beobachtet Rose Glass vor allem Kristen Stewarts Lou, die in der Kleinstadt als lesbische Frau zur Außenseiterin verdammt wurde. Der frühere Twilight-Star spielt die Hauptfigur verschlossen und von viel Frust geplagt wie einen menschlichen Druckkessel.

Als Ventil, um die angestauten Gefühle abzulassen, entpuppt sich schließlich Jackie. Für die Regisseurin ist die Landstreicherin zuerst mehr Körper als Charakter. Dafür tastet die Kamera von Ben Fordesman jede aufgepumpte Muskelpartie der Bodybuilderin mit dem ehrfürchtig-erregten Blick von Lou ab.

Plaion Pictures Love Lies Bleeding

Die schon erwähnte Ampulle mit Steroiden entfacht schließlich eine stürmische Romanze zwischen den beiden. Behutsam getrenntes Eigelb, um den Fettgehalt für Jackies Omelett niedriger zu halten, ist die Art von Leidenschaft, die Love Lies Bleeding zelebriert.

Doch Lou hütet Geheimnisse, die langsam ausbrechen wollen. Verstrickt in das überschaubare Figurengeflecht voller denkwürdiger Frisuren sind nämlich auch noch Lous Vater (Ed Harris), der einen Schießstand betreibt und in kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Und Lous Schwester Beth (Jena Malone), die unter den Übergriffen ihres gewalttätigen Ehemannes JJ (Dave Franco) leidet.

Um Geld zu verdienen, nimmt Jackie zu Beginn des Films einen Job bei Lous Vater an, ohne die Familienverhältnisse zu kennen. Als die Situation zwischen Beth und JJ, der ebenfalls bei dem Schießstand arbeitet, eskaliert, verwandelt sich die Bodybuilderin endgültig in Lous verlängerten Arm. An dieser Stelle wird nicht verraten, was genau passiert.

Der Anblick von Dave Francos Kiefer, nachdem Jackie mit seiner Figur fertig ist, hat jedenfalls bei mir in der Pressevorführung für ebenso hysterisches wie schockiertes Gelächter gesorgt.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Love Lies Bleeding schauen:

Love Lies Bleeding - Trailer 2 (English) HD

Unter der Oberfläche von Love Lies Bleeding brodelt es surreal

In Rose Glass' Film bleibt es aber nicht bei einer Leiche, die jetzt möglichst unbemerkt entsorgt werden muss. Lou will die Gelegenheit viel lieber nutzen, um ihren Vater endgültig ins Verderben zu stürzen und mit ihrer drastischen Vergangenheit und Abstammung abzuschließen.

Jackie lässt sich aber nicht so einfach für ihre Zwecke instrumentalisieren. Nach dem unerwarteten Gewaltausbruch wird der Körper der Kraftsportlerin immer stärker zur gefährlichen Komponente, die sich von Lou nicht einfach bändigen lässt.

Mit ihrem Spielfilmdebüt Saint Maud drehte Rose Glass zuvor einen Horror-Film, in dem eine religiöse Krankenpflegerin seelischen und körperlichen Wahnvorstellungen verfällt. Love Lies Bleeding streift diese Horror-Elemente jetzt nur noch, aber die Regisseurin will auch nicht ganz darauf verzichten.

Wenn Jackie ihre mit Wachstumshormonen geboosterten Muskeln anspannt, schwillt der Körper immer wieder so stark an, als wäre sie ein Mitglied der Marvel-Avengers. Dazu kommt eine surreale Sequenz, in der die Bodybuilderin Kristen Stewarts Figur auskotzt und Lou schleimig beschmiert wie in einem Alien-Film auf dem Boden liegt.

Braucht Lou Jackie, um ihr unerfülltes Begehren und brutale Frustrationen zu verwirklichen? Oder ist Lou vielmehr der Antrieb, um die Bodybuilderin zu ungeahnter Höchstleistung anzutreiben? Love Lies Bleeding verbindet beide Gedanken zum brenzligen Neo-Noir-Showdown, der den Thriller-Teil von Rose Glass' Film und die stürmische Romanze furios auf die Spitze treibt.

Love Lies Bleeding läuft als Special Gala bei den 74. Internationalen Filmfestspielen Berlin. Ein deutscher Kinostart steht bisher noch nicht fest.