Tim Burton will Beetlejuice 3 nicht drehen, aber es gibt 2 weitere Versionen des Fantasy-Abenteuers, die ihr jetzt entdecken könnt

Mit Beetlejuice Beetlejuice ist gerade die Fortsetzung zum 80er Jahre-Klassiker mit Michael Keaton im Kino. Doch was kann man sich als Fan noch gönnen, wenn es keinen dritten Teil geben wird?

Seit dem 5. September spukt es wieder in den Lichtspielhäusern, denn mit Beetlejuice Beetlejuice ist Tim Burtons Fortsetzung zu seinem 80er Jahre-Geisterspaß Beetlejuice heraufbeschworen worden. Michael Keaton ist als Lottergeist Betelgeuse zurück ("Beetlejuice" ist nur der Filmtitel und Scharade-Hinweis, um auf seinen gleich ausgesprochenen Namen zu kommen) und Winona Ryder mischt erneut als Lydia mit.

Teil 3 könnte äußerst passend Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice heißen, wird wohl aber nicht zustande kommen, wie Burton jüngst gegenüber Variety zu Protokoll gab. Zum Glück haben Fans zwei lohnenswerte Ausweich-Optionen.

Statt Beetlejuice 3: Diese beiden Versionen warten darauf, von euch entdeckt zu werden

Für viele Kids der 90s war nicht etwa der Originalfilm der erste Berührungspunkt mit dem Bio-Exorzisten Betelgeuse, sondern die überraschend ausdauernde und amüsante Zeichentrickserie Beetlejuice – Ein außergewöhnlicher Geist. Vier Staffeln mit insgesamt 94 Folgen wurden zwischen 1989 und 1991 von Tim Burton produziert und schafften es via Sat.1 sogar ins deutsche Fernsehen.

Der größte Unterschied zum Film: Im Cartoon sind Pöbelpoltergeist Betelgeuse und Goth-Girl Lydia Deetz eng miteinander befreundet. Gleich bleibt, dass sie ihn durch dreimaliges Sagen seines Namens herbeiruft. Nur versucht er dann nicht, sie zu seiner viel zu jungen Braut zu machen, sondern erlebt groovy Grufti-Abenteuer mit ihr.

Viele schwören nach wie vor auf die Zeichentrick-Version und vor allem auf Lydias coolen Spinnweben-Poncho, den man heute noch gelegentlich auf Halloween-Partys sieht.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet zumindest die 1. Staffel des Beetlejuice-Cartoons als Kauftitel bei Amazon und Google Play. Checkt aber wenigstens das Banger-Opening zur Serie aus, für das Filmkomponist Danny Elfman ein sehr Elfman-mäßiges Stück beigesteuert hat:

Beetlejuice The Musical. The Musical. The Musical.

Apropos Musik: Bis die Filmfortsetzung die Rückkehr von Michael Keaton einleitete, war ein Mann für viele in der Zwischenzeit der Ersatz-Betelgeuse schlechthin: Alex Brightman, der Star des gefeierten Beetlejuice-Musicals. In dieser Version von Autor und Komponist Eddie Perfect verliert Lydia zu Beginn ihre Mutter, was Betelgeuse nach dem ersten Song folgendermaßen kommentiert: “Jetzt schon eine Ballade? Und so eine mutige Abweichung von der Originalvorlage!” Burtons Schwarz-Weiß-Schlangen und die frischverstorbenen Adam und Barbara Maitland aus dem Film kommen trotzdem vor.

Generell durchbricht Betelgeuse während des Bühnenstücks gern die vierte Wand. Etwa in seinem ersten Song The Whole Being Dead Thing, wenn er das Publikum darüber unterrichtet, dass die Show auch weitergeht, sollte eine:r von ihnen währenddessen den Löffel abgeben. Typisch für die sich selbst bewusste, augenzwinkernde Musical-Version, die trotz allem eine profunde Auseinandersetzung mit dem Thema Tod ist.

Leider lag ein kleiner Fluch auf dem Musical, das es nach einer Probephase in Washington 2019 auf den Broadway schaffte, nur um in der Corona-Pandemie geschlossen zu werden. Erst 2022 kehrte man auf die Bühne zurück und begann zudem eine US-Tour.



Eine komplette Proshot-Aufnahme des Beetlejuice-Musicals existiert nicht zum Streamen. Man kann sich das gesamte Studioalbum aber auf Seiten wie Spotify oder Amazon * abrufen. Hier ein Trailer zur Show:



Von einer deutschen Version des Musicals ist aktuell noch nicht die Rede. Vielleicht ändert sich das bald, je nachdem, wie gut Beetlejuice Beetlejuice an den hiesigen Kinokassen abschneidet.

