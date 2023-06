Todesgötter in einem 1000-jährigen Krieg: Disney+ bringt einen der besten Fantasy-Animes endlich zurück

Bleach ist eine der beliebtesten Anime-Serien überhaupt. Auf Disney+ wird das letzte Kapitel der Vorlage in Kürze mit Staffel 2 von Bleach: Thousand-Year Blood War weitererzählt.

Ein High-School-Schüler wird unverhofft zur Todesgottheit, muss fortan gegen grausame Geister kämpfen und die Seelen der Verstorbenen auf dem Weg ins Jenseits begleiten. Das ist der Kult-Anime Bleach. Das Finale der Manga-Vorlage wird in der neuen Serie Bleach: Thousand Year Blood War erzählt. Jetzt steht für Staffel 2 der Start auf Disney+ fest.

Auf Disney+: Fantasy-Anime Bleach endet in einer gewaltigen Schlacht

Wie Disney+ kürzlich auf Instagram bestätigte, soll Staffel 2 des Anime am 8. Juli 2023 im Stream erscheinen. Die neuen Folgen werden zeitgleich mit dem japanischen TV im sogenannten Simulcast ausgestrahlt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nur eine Ausstrahlung des japanischen Originals mit deutschen Untertiteln sicher. Wie schnell es eine deutsche Synchronfassung geben wird, ist nicht bekannt. Insgesamt sollen vier Staffeln der Serie kommen.

Bleach: Thousand Year Blood War ist der letzte Story-Arc der Manga-Vorlage von Tite Kubo. Dort müssen Held Ichigo Kurosaki (Original-Stimmen: Masakazu Morita / Johnny Yong Bosch) und seine Mitstreitenden gegen das mächtige Wandenreich antreten, das sie wie kein anderer Feind an den Rand der Vernichtung führt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.