Warum wird Sauron nicht unsichtbar, wenn er den Ring trägt? Der Herr der Ringe-Experte klärt das Rätsel auf

Viele Herr der Ringe-Fans fragen sich, warum Sauron selbst nicht unsichtbar wird, wenn er sich den Einen Ring an den Finger steckt. Hier erfahrt ihr, warum es Sinn ergibt.

Mit Mittelerde, der Welt, in der die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme spielen, hat Autor J.R.R. Tolkien etwas Einzigartiges erschaffen. Dabei sind die beiden Geschichten nur zwei von vielen Beispielen für die Komplexität und Tiefe von Tolkiens Welt. Das lässt oftmals auch Fragen offen, und eine dieser Fragen kochte zuletzt auch in der aktuellen Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wieder hoch.

Ein Experte erklärt jetzt, warum Sauron im Gegensatz zu Frodo und Bilbo nicht unsichtbar wird, wenn er den Herrscherring trägt.

Der Herr der Ringe-Rätsel gelöst: Deshalb bleibt Sauron mit Ring sichtbar

In einem Video von Wired hat der amerikanische Lehrer und Podcaster Corey Olsen, auch bekannt als der "Tolkien-Professor", einige Fragen zur Hintergrundgeschichte von Mittelerde beantwortet. Eine der Fragen bezog sich auf den Ring, dank dem Bilbo, Frodo und einige andere Charaktere unsichtbar werden konnten. Bösewicht Sauron war in der Rückblende der großen Schlacht zu Beginn von Der Herr der Ringe: Die Gefährten hingegen sehr deutlich sichtbar.

Für den Experten Olsen ist die Sache ganz klar: Sauron hat keinen Körper, zumindest nicht in dem Sinne, wie ihn die Menschen, Hobbits oder Elben haben. Sauron ist ein Maia, ein engelsähnliches Wesen, das bereits vor der Erschaffung der Welt existierte. In den Herr der Ringe-Filmen und der Hobbit-Reihe tauchen verschiedene Maiar auf, unter anderem Zauberer wie Gandalf und der Balrog von Moria. Diese übersinnlichen Wesen haben die Fähigkeit, in einem Körper ihrer Wahl in der physischen Welt zu existieren, kommen aber eigentlich aus einer Art Geisterwelt. Da sie ihre Gestalt wählen können, haben sie auch die Fähigkeit, für die physische Welt unsichtbar zu sein.

Der Eine Ring von Sauron trägt viel Macht seines Erschaffers in sich. Wenn jemand anders als er den Ring trägt, wird die Person laut Corey Olsen in die Geisterwelt gezogen. Dies ist der Grund, weshalb sie in der physischen Welt unsichtbar zu ein scheint. Tatsächlich begibt sie sich eher in eine andere Existenzebene. Da Sauron diese Fähigkeiten allerdings auch ohne den Ring hatte, konnte er sich einfach dazu entscheiden, nicht unsichtbar zu werden, wenn er ihn trug.

Die Geschichte des Rings entwickelte sich erst nach Der Hobbit – und ist gerade wieder hochaktuell

Als Bilbo den Ring fand, wusste er nichts über dessen Herkunft und gewaltige Kräfte. Für ihn war nur verständlich, dass der Ring ihn unsichtbar machte. Erst als Gandalf viele Jahre später Zeuge seines Wirkens wurde, konnte er erkennen, dass es sich bei dem Ring um den einen Herrscherring von Sauron handelte.

Tolkien-Experte Olsen vermutet, dass auch Tolkien den Ring zunächst einfach als magischen Ring konzipierte, der unsichtbar machen kann. Vermutlich hat er sich erst später dazu entschieden, dem Ring einen Hintergrund zu geben und ihn zum mächtigen Werkzeug des Bösen zu machen. Damit befand sich der Autor zunächst in derselben Situation wie Bilbo – er hatte noch nicht alle Informationen.

In der 5. Folge der 2. Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird in Eregions Ringschmiede ebenfalls die Unsichtbarkeit beim Tragen von Ringen thematisiert. Die Amazon-Serie findet hier eine ähnliche Erklärung: Die plötzlich unsichtbare Schmiedin Mirdania verschwindet nach einem Experiment kurz in eine parallele Geisterwelt, in der sie unter anderem Saurons angsteinflößende wahre Form sehen kann.

