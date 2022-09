Was sind die Valar in Herr der Ringe? Die mächtigsten Wesen Mittelerdes erklärt

In Amazons Herr der Ringe-Serie spielen die Valar eine wichtigere Rolle als zuvor. Wir erklären euch die übermächtigen Wesen Mittelerdes und wie die Valar zu den Maiar stehen.

In der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht fällt ein Begriff immer häufiger: Valar. Nicht nur die Menschen in Númenor, sondern auch der Elb Elrond (Robert Aramayo) erwähnen diese übernatürlichen Wesen in der jüngst auf Prime Video * veröffentlichten 4. Folge. Deren "Tränen" überzeugen schließlich sogar die sture Míriel (Cynthia Addai-Robinson) davon, Galadriel (Morfydd Clark) zu unterstützen. Aber wer sind diese Valar überhaupt?

Die Valar sind die wohl mächtigste Entität in der Welt von Mittelerde. Nachdem sie in Peter Jacksons Herr der Ringe- und Hobbit-Filmen keine wirkliche Rolle spielten, werden sie in der Serie umso wichtiger. Wir haben für euch die wichtigsten Infos zu den Valar und ihren Gehilfen, den Maiar, zusammengefasst, damit ihr kein Tolkien-Studium absolvieren müsst, um die Serie zu verstehen.

Die wichtigsten Infos zu den Valar

Die Valar sind im Prinzip die Gottheiten auf Arda, also der Erde, auf der sich auch Mittelerde befindet. Über ihnen steht nur der Allschöpfer Eru Ilúvatar, der das Universum Eä kreierte. Um die sehr komplexe Lore Tolkiens einmal zu vereinfachen: Eru Ilúvatar schuf die sogenannten Ainur.

Diese mächtigen Wesen gliedern sich in verschiedene Unterstufen auf, die wir nachfolgend noch kurz näher erklären.

1. Stufe: Eru Ilúvatar – der Allschöpfer

2. Stufe: Valar

3. Stufe: Maiar

Teil der 3. Stufe: Istari

Die Valar waren 15 Ainur, die auf die Erde kamen, um dort im Auftrag Eru Ilúvatars die Welt zu formen (zum Beispiel schufen sie Mond und Sonne). Sie leben auf dem westlich von Mittelerde gelegenen Kontinent Aman (auch bekannt als die Unsterblichen Lande), auf dem sich auch das Land Valinor befindet.

Schaut euch hier den Trailer zur Herr der Ringe-Serie an:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Trailer (Deutsch) HD

Ein Mitglied der Valar war Melkor (in der Serie als Morgoth bekannt), der dem Bösen verfiel. Er wurde schließlich verstoßen und zählt daraufhin nicht mehr zu den Valar. Die Taten der Valar nach dem Krieg gegen Morgoth spielen in Die Ringe der Macht eine große Rolle.

Zum Beispiel schenkten sie den Menschen als Dank für ihre Hilfe im Kampf gegen Morgoth das Insellreich Númenor. Ebenso haben wir in Folge 4 nun erfahren, dass auch Elronds Vater Earendil ein besonderes Geschenk für seine Kriegsdienste erhielt. Die Valar "erhoben ihn über die Grenzen dieser Welt". Tag für Tag trägt er fortan den Abendstern über den Himmel.



Die Maiar: Zu ihnen gehören Sauron, Gandalf und sogar der Balrog

Bisher noch nicht in der Herr der Ringe erwähnt sind die Maiar, die aber noch eine essentielle Rolle in der Zukunft Mittelerdes spielen. Wie die Valar gehören auch diese Wesen zur Gattung der Ainur. Im Prinzip sind sie die Gehilfen der Valar. Würden wir die Valar als Gottheiten beschreiben, dann könnten wir die Maiar als Engel bezeichnen.

© Amazon Sauron ist ein verdorbener Maiar

Ein prominentes Mitglied der Maiar haben wir bereits zu Beginn der Serie gesehen: Sauron. Als Morgoth seinen Schrecken über die Welt brachte, korrumpierte er auch zahlreiche Maiar und zog sie auf die Seite des Bösen. Dazu gehört auch der aus der Herr der Ringe-Trilogie bekannte Balrog, der ebenfalls ein Maiar ist.

Aber wir kennen noch weitere Maiar und zwar die sogenannten Istari. Bei ihnen handelt es sich um eine Gruppe von 5 Maiar, die im Dritten Zeitalter von den Valar nach Mittelerde geschickt werden, um im Kampf gegen Sauron zu helfen. Die meisten Fans kennen die Istari jedoch unter einer anderen Bezeichnung: Zauberer. Zu ihnen gehören auch Gandalf, Saruman und Radagast.

So wichtig werden die Valar und die Maiar noch

Die Valar bestimmen nicht nur den Glauben der zahlreichen Charaktere in der Welt von Mittelerde und Númenor. Sie greifen auch mehrfach aktiv in das Weltgeschehen ein, indem die Beauftragte nach Mittelerde entsenden. Auch wenn wir sie in Die Ringe der Macht wohl nie zu sehen bekommen werden, ist ihre Präsenz viel stärker zu spüren als in bisherigen Tolkien-Verfilmungen.

Gerade den ihnen unterstellten Maiar kommt in der Amazon-Serie eine tragende Rolle zu. Immerhin gibt es bereits einige Hinweise, dass auch der mysteriöse Fremde zu den Maiar gehört und sogar ein Istari sein könnte. Sogar das Maiar-Ungetüm, den Balrog, bekommen wir bald zu sehen, wie ein Trailer bereits verraten hat.



Achtung, Spoiler: Noch wichtiger wird natürlich der Maiar Sauron, der sich später als Gesandter der Valar tarnt und unter dem Namen Annatar die Ringe der Macht als "Geschenke" verteilt. Ebenso manipuliert der Ar-Pharazon, gegen die Valar in den Krieg zu ziehen – mit verheerenden Konsequenzen für Númenor. Spoiler Ende.

