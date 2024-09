Herr der Ringe-Serie führt neue Waffe ein: Morgoths Krone in Die Ringe der Macht erklärt

Die Herr der Ringe-Serie bringt in Folge 6 der 2. Staffel eine neue Waffe ins Spiel, die ihren Ursprung tief in Tolkiens Mittelerde-Geschichtsschreibung hat. Wir erklären euch Morgoth und seine Krone.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht führt in Folge 6 ein Artefakt ein, das wir bereits in Episode 1 von Staffel 2 zu Gesicht bekommen haben: Morgoths Krone. Um zu verstehen, was die Amazon-Serie mit dem stacheligen Kopfschmuck vorhat, müsst ihr aber zuerst etwas Wissen zu besagtem Morgoth besitzen.

Wer ist Morgoth im Herr der Ringe-Universum?

Als Die Ringe der Macht vor drei Jahren als geheimnisumwitterte Serie über den "schlimmsten Schurken Mittelerdes" angekündigt wurde, glaubten viele Tolkien-Fans noch, dass Amazons Serie nicht von Sauron handeln würde, sondern von Morgoth, auch bekannt als Melkor. Er war der allererste Mittelerde-Bösewicht und gewissermaßen Saurons Lehrmeister.

In der Weltordnung von Fantasy-Autor J.R.R. Tolkien steht über allem der Schöpfer Eru Ilúvatar, auf der nächsten Stufe folgen die Valar und dann die Maiar, grob gesagt seine Entsprechungen für Gottheiten und Engel. Während Morgoth ein Vala war, ist Sauron (Charlie Vickers) als sein Diener nur ein Maia, genau wie die Istari (Zauberer).



Bösewicht Melkor, der später in seiner düsteren Karriere Morgoth ("Schwarzer Feind") getauft wurde, gilt als Wurzel alles Bösen in Tolkiens Universum. Er erklärte sich zum Alleinherrscher über Mittelerde und überzog die Welt im Ersten Zeitalter mit Chaos und Schlachten (die Herr der Ringe-Serie spielt nach seiner Herrschaft, im Zweitem Zeitalter).

Morgoths Geschichte ist eng verbunden mit den Silmaril, drei Edelsteinen, von den Tolkiens Silmarillion * erzählt. Vom Elb Feanor erschaffen, bewahrten diese besonderen Juwelen das Licht der zwei (vernichteten) Bäume aus der Elbenheimat Valinor, wurden aber auch von Melkor begehrt. Ihre Eroberung und Rückeroberung löste viele Kriege aus. Sie waren sozusagen die Ringe der Macht des Ersten Zeitalters: zugleich schön, mächtig und verflucht. Die Eiserne Krone, die Morgoth damals für sich schmiedete, fasste die drei Edelsteine auf seiner Stirn ein. Was uns zur Amazon-Serie zurückbringt.

Die Ringe der Macht: Morgoths Krone wird in Staffel 2 zur Waffe

Morgoths Krone ist nach seinem Sturz am Ende des Ersten Zeitalters ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Symbolisch nutzt Adar (Sam Hazeldine) das eiserne Artefakt, um mit seinen Zacken in der ersten Szene der zweiten Staffel Sauron zu erdolchen, der sich im Machtvakuum zu Morgoths Nachfolger aufschwingen will. In Folge 6 kommt die Krone nun erneut ins Spiel.

Denn Adar erklärt Galadriel (Morfydd Clark), dass er Morgoth Krone als ultimative Waffe gegen den übermächtigen Sauron einsetzen will. Die drei Silmaril, die den Kopfschmuck einst komplettierten, sind dem Ork-Anführer zwar nicht länger zugänglich, dafür aber die neu geschmiedeten Elben-Ringe von Galadriel, Gil-galad und Círdan. Wenn er sie in seinen Besitz brächte und die Ringe in die Krone einsetzen würde, könnte er Sauron endgültig den Garaus machen. Das ist zumindest Adars Hoffnung.

Der finale Trailer zu Staffel 2 zeigte bereits, wie Galadriel und Sauron später um die Krone kämpfen. Die zusätzliche Bedeutung von Morgoths eiserner Krone hat die Amazon-Serie sich allerdings ausgedacht. Bei Tolkien wurde die nach dem Sieg über den ersten Dunklen Lord eigentlich zu dessen Halseisen umgeschmiedet, bevor Morgoth in die Leere außerhalb der Welt verbannt wurde. Die Ringe der Macht geht hier offenbar einen anderen Weg mit dem gefährlichen Herrschersymbol.

