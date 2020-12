Tolle Rick and Morty-Überraschung: Netflix erfüllt endlich die Fan-Wünsche

Netflix hat die übrigen 5 Folgen Rick and Morty aus Staffel 4 ins Angebot aufgenommen. Sie sind ab sofort verfügbar. Fans mussten (sehr) lange auf diesen Moment warten.

Die. Restlichen. Folgen. Sind. Endlich. Da. Das hat ja auch lang genug gedauert. Netflix hat nach einer gefühlten Ewigkeit heute die restlichen 5 Folgen der 4. Staffel Rick and Morty ins Angebot aufgenommen. Wir mussten warten, wir mussten leiden. Jetzt stehen uns 2 Stunden Binge-Vergnügen mit verrückten neuen interdimensionalen Abenteuern bevor.

Damit liegt der deutsche Start sogar 3 Tage vor dem bei den Nachbarn im Vereinigten Königreich. Vor ein paar Wochen hatte Netflix den britischen Start verkündet. Zu uns kommen die neuen Folgen jetzt komplett überraschend - und früher.

Hier gibt es sogar schon einen Blick in Rick and Morty Staffel 5

Rick and Morty - Staffel 5 - First Look-Clip

Diese Rick and Morty-Folgen aus Staffel 4 sind jetzt neu bei Netflix

Folge 6: Never Ricking Morty

Diese Anthologie-Episode treibt Rick and Morty in einen Zug, in dem Rick auf Personen trifft, die ihn nicht mögen.



Folge 7: Promortyus

Eine Alien-Parodie. Rick und Morty finden in einer Höhle Eier, die daraus schlüpfenden Aliens machen sie kurzerhand zu willenlosen Sklaven der außerirdischen Schwarmintelligenz Glorzo.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Rick and Morty ist eklig, aber gut

Eine der spektakulärsten Episoden der Staffel. Durch ein Gerät kann Morty sein Leben bis zum Punkt einer wichtigen Entscheidung rebooten, wenn er stirbt. Die Fähigkeit nimm ein tragisches Ende.Die Familie will einen gemeinsamen Camping-Ausflug machen, endet aber auf einem Planeten, mit dem Rick unwissentlich Nachwuchs zeugte - äußerst zahlreichen Nachwuchs. Wir beobachten die Entstehung einer Zivilisation.Über das Staffelfinale verlieren wir hier möglichst wenige Worte. In aller Kürze: Es geht um Klone

In dieser Minifolge von Streamgestöber sprechen wir über den Animations-Bulldozer Rick and Morty. Die Sci-Fi-Serie ist zwar häufig abstoßend, hat aber geniale Ideen bei der Erforschung der Viele-Welten-Interpretation.

Viele Sci-Fi-Fans (Andrea) wenden sich schon nach den ersten Minuten wieder ab, andere (ich) bleiben gebannt dran. Erfahrt im Podcast, warum sich Rick and Morty manchmal anfühlt, als würde Christopher Nolan einen versoffenen WG-Abend mit Seth Rogen verbringen.



