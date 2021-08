Tom Cruise dreht in neuem Actionfilm völlig durch: 13.000 Motorradsprünge für seinen gefährlichsten Stunt

Adrenalin-Junkie Tom Cruise hat den härtesten Stunt seiner Karriere hinter sich gebracht. Dreizehntausend Sprünge per Motorrad waren dabei nicht mal der gefährlichste Teil.

Tom Cruise ist nur nebenbei Schauspieler, hauptberuflich ist er lebensmüde. Zu dieser Einsicht könnten Fans jedenfalls mit Blick auf seine Stunts kommen: Er hängte sich bereits an startende Flugzeuge und hielt unter Wasser sechs Minuten lang die Luft an. Und dann vollbrachte Tom Cruise in einer Action-Sequenz à la Tenet seinen gefährlichsten Stunt. Erst jetzt wird klar, wie bombastisch das Ausmaß des Mission: Impossible 7-Kunststücks eigentlich ist.

Tom Cruise springt für Action-Szene 13.000 Mal mit dem Motorrad

Wie der Stunt ungefähr aussehen wird, demonstrierte ein Video vom Dreh bereits: Cruise jagt als Elite-Agent Ethan Hunt mit dem Motorrad über eine gewaltige Rampe, springt in den Abgrund und öffnet im Flug seinen Fallschirm.

Schaut euch hier das Video vom Mission: Impossible 7-Dreh an:

Bei der sogenannten CinemaCon in Las Vegas wurde jetzt ausgewählten Journalisten eine gefilmte Version der Action-Szene präsentiert. Die Sequenz, die ansonsten streng unter Verschluss gehalten wird, hat ganz offenbar einen völlig atemberaubenden Effekt.

Aaron Couch, ein Kollege vom Hollywood Reporter, schreibt:

Cruise trainierte dafür ein ganzes Jahr, ging dabei 500 Mal skydiven und absolvierte 13.000 Sprünge mit dem Motorrad. Es ist wirklich furchteinflößend, ihm dabei zuzusehen.

Laut anderen Berichten (via Deadline ) wurde zu diesem Zweck extra ein Motorrad-Rundkurs gebaut, auf dem Cruise hohe Sprünge trainieren konnte. Dem Schauspieler zufolge, der sich per Videobotschaft an die Pressevertreter wandte, war diese Vorbereitung auch absolut notwendig:

Ich musste so gut darin werden, dass ich meinen Einsatz [z.B. den Fallschirm zu öffnen] nicht verpassen kann. [...] Das ist bei Weitem das Gefährlichste, was ich je versucht habe. Wir haben Jahre daran gearbeitet. Ich wollte das machen, seit ich ein kleines Kind war.

Tom Cruise wird in Mission: Impossible 8 völlig durchdrehen

© Paramount Pictures Tom Cruise gibt für seine Stunts alles

Die Berichte zeigen wieder einmal: Der Schauspieler ist für seine Rollen bereit, sich in immer abgefahrenere Arten von Lebensgefahr zu begeben. Hinter der Kamera sieht das anders aus. Das zeigt Tom Cruise etwa, wenn er Crew-Mitglieder wegen der Corona-Maßnahmen zusammenschreit.

Was macht das mit einem Menschen, wenn er umgerechnet etwa 35 Motorradsprünge und anderthalb Skydives am Tag für ein ganzes Jahr hinlegt? Cruise bekommt offenbar nur Lust auf mehr.

"Das einzige, was mir mehr Angst macht [als der Motorrad-Stunt] ist das, was wir für Mission: Impossible 8 geplant haben", äußerte sich Regisseur Christopher McQuarrie mysteriös im CinemaCon-Material. Wann kriegt Cruise eigentlich Angst? Vielleicht, wenn ihm die Stunts ausgehen.

Mission: Impossible 7 erscheint am 26. Mai 2022 in den Kinos.

