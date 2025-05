Tom Hanks' Sohn war jahrelang für Kontroversen bekannt, doch 2025 kehrte er mit gefeierter Netflix-Serie ins Rampenlicht zurück

Tom Hanks hat seine Star-Gene an vier Kinder weitergegeben: Colin Hanks kennen viele, aber nun trat auch sein Sohn Chet Hanks aus zweiter Ehe positiv ins Rampenlicht – bei Netflix.

In den zehn Episoden des Ted Lasso-Verschnitts Running Point könnt ihr Tom Hanks’ Sohn Chet Hanks auf Netflix erleben. Hier spielt er einen Basketball-Spieler der Waves namens Travis Bugg, die von der Erbin Isla Gordon (Kate Hudson) übernommen werden.

Mit der neuen Netflix-Serie konnte Chet Hanks einen echten Erfolg landen. Die Serie überzeugt mit einem soliden Rating von 6.9 bei Moviepilot und 7.4 auf IMDB und wurde bereits offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Auch unsere Redaktion ist Fan von der kurzweiligen Serie Running Point und lobt die Charakterzeichnung rund um Chet Hanks' Rolle:

Running Point wartet mit ein paar tollen Kniffen auf, die uns ungeahnte Facetten an den Figuren entdecken lassen, ohne den Fluss der Serie zu unterbrechen.

Running Point steht zudem im Zeichen einer eventuellen Kehrtwende im Image des Schauspielers.

Chet Hanks hat eine steinige Karriere hinter sich

Zuvor stand Chet Hanks eher für kontroverse Aktionen in der Öffentlichkeit. Der Chicago Tribune berichtet von öffentlichen Aussetzern, in denen der Schauspieler verletzende Worte nutzte und zweifelhafte Aussagen tätigte. Zudem kämpfte er lange mit Drogenproblemen. Sein Image hatte damit bisher nur wenig mit der weißen Weste seines Vaters Tom Hanks gemein.

Wie der 34-Jährige im März bei der Drew Barrymore-Show teilte , hat sich sein Lebensstil jedoch mittlerweile gewandelt. Erst kürzlich feierte er seine dreijährige Abstinenz. People berichtet, dass Chet Hanks für seine erfolgreiche Rehabilitation vor allem seinen Eltern Tom Hanks und Rita Wilson dankt:

Ich bin sehr, sehr dankbar für meine beiden Eltern. [...] Ich weiß die Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe, sehr zu schätzen.

Bisher war Chet Hanks vor allem als Musiker im Duo Something Out West aktiv. Seine Reise auf dem Weg zur Nüchternheit teilte er erstmals 2024 in der Reality-Sendung The Surreal Life.

Tom Hanks hat vier Kinder im Show-Business

Obwohl Tom Hanks sich nicht direkt zu seinem Sohn Chet Hanks äußert, beschreibt er in einem anderen People -Interview seine Philosophie als Vater:

Irgendwann habe ich herausgefunden, dass das Einzige, was Eltern tun können, ist, zu sagen: 'Ich liebe dich, du kannst nichts falsch machen, du kannst meine Gefühle nicht verletzen, ich hoffe, du wirst mir gelegentlich verzeihen, und was soll ich für dich tun? [...]' Das war's. Biete das an und liebe sie dann einfach.

Chet tritt mit seiner Schauspielkarriere nicht nur in die Fußstapfen seines Vaters, sondern auch in die seines ältesten Bruders Colin Hanks, der aus Serien wie Fargo und Dexter bekannt ist.



Das erste Mal seit langer Zeit steht Chet Hanks für sein Handwerk im Rampenlicht anstatt für sein Fehlverhalten: Sein Erfolg in Running Point könnte damit der Beginn einer echten Kehrtwende in seiner öffentlichen Wahrnehmung und ein Schritt zurück in die Fußstapfen seines Vaters sein.