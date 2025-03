Netflix-Überraschung: Neue Hit-Serie nach nur einer Woche um Staffel 2 verlängert

Mit seiner neusten großen Serie hat Netflix einen Volltreffer gelandet. Nur wenige Tage nach dem Start steht fest: Running Point mit Kate Hudson in der Hauptrolle geht definitiv in Staffel 2 weiter.

Auf jede schlechte Nachricht folgt früher oder später auch eine gute: Nachdem wir zuletzt von der Absetzung der Netflix-Serie The Recruit berichteten, gibt es jetzt etwas deutlich Fröhlicheres zu vermelden. Der Streaming-Dienst hat sich dazu entschieden, die frisch gestartete Workplace-Comedy Running Point um eine 2. Staffel zu verlängern.

Running Point Staffel 2 kommt offiziell zu Netflix

Die 1. Staffel von Running Point feierte am 27. Februar 2025 ihre Premiere bei Netflix. In Deutschland stieg die Serie auf Platz 4 der Streaming-Charts ein. In den USA schaffte es Running Point direkt auf Platz 1 der beliebtesten Serien bei Netflix. Eine Woche später gibt der Streamer der Verlängerung grünes Licht.

Die 2. Staffel von Running Point ist offiziell bestätigt. Es gibt sogar ein Video dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte Running Point 9,3 Millionen Views in seinen ersten vier Tagen generieren. Diese Zahl hat Netflix offenbar so sehr überzeugt, dass die Verantwortlichen mit der Verlängerung nicht gezögert haben. Das ist ein gutes Zeichen. Denn je länger Netflix schweigt, desto unwahrscheinlicher wird Runde 2.



Co-Schöpferin Mindy Kaling sagt in einem Statement dazu:

Wir sind so begeistert, dass wir den Fans der Serie eine 2. Staffel von Running Point liefern können. Wir können die Begeisterung des Publikums immer noch nicht fassen – vielen Dank an alle, die zugeschaut haben! Danke an unsere Partner bei Netflix, Warner Brothers, unseren Star, der diese Serie zum Leben erweckt hat, Kate Hudson, und die ausführenden Produzentinnen Jeanie Buss und Linda Rambis, ohne die es Running Point nicht geben würde.

Running Point bei Netflix ist die perfekte Feel-Good-Serie

Wir bei Moviepilot waren auch begeistert von der Serie. In unseren Serien-Check haben wir Vergleiche zu Titeln wie Ted Lasso und Nobody Wants This gezogen. Running Point ist extrem kurzweilig und charmant – eine Serie voller liebevoller Figuren, einem guten Gespür für das Setting und mit jeder Menge Humor. Definitiv eine Empfehlung.

Die Geschichte dreht sich um Isla Gordon (Kate Hudson), die unverhofft zur Präsidentin der Los Angeles Waves wird, nachdem ihr Bruder unter Drogeneinfluss einen Autounfall baut. Jetzt muss sie das von mehreren Niederlagen gebeutelte Basketballteam wieder auf Vordermann bringen und sich gegen einige Vorurteile durchsetzen.