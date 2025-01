Tom Hollands Lieblingsfilm ist ein Sci-Fi-Abenteuer, das in die Filmgeschichte einging

Tom Holland zeigt sein Herz für Blockbuster und große Abenteuergeschichten nicht nur in seiner Rollenauswahl, sondern auch in der Wahl seines Lieblingsfilms.

Ob als Spider-Man im Marvel-Universum oder Nathan Drake in Uncharted: Tom Holland hat mit seinen Filmrollen bereits mehrfach sein Herz für große Abenteuergeschichten und millionenschwere Blockbuster bewiesen. Kein Wunder, dass sein Lieblingsfilm ebenfalls in diese Kategorie fällt. Bei dem Sci-Fi-Epos handelt es sich um nicht weniger als den erfolgreichsten Film aller Zeiten.

Tom Hollands Lieblingsfilm ist James Camerons Sci-Fi-Epos Avatar

In einem umfangreichen Interview mit Men's Health wurde Tom Holland vor kurzem nach seinem Lieblingsfilm gefragt. Darauf antwortete der Spider-Man-Star gewohnt selbstbewusst: "Ich schäme mich nicht zu sagen, dass es Avatar ist."

James Camerons Avatar – Aufbruch nach Pandora ging bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 aufgrund mehrerer Faktoren in die Filmgeschichte ein. Mit einem Einspielergebnis von 2,9 Milliarden (!) US-Dollar hält der Sci-Fi-Kracher noch immer den Titel als kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Gleichzeitig wurde er damals für seine bahnbrechende 3D-Technologie gefeiert, die Zuschauer:innen aus aller Welt in ihren Bann zog. Tom Holland war beim Kinostart von Avatar gerade einmal 13 Jahre alt.

Schaut euch hier den Trailer zu Avatar – Aufbruch nach Pandora an:

Avatar: Aufbruch nach Pandora - Trailer (Deutsch) HD

Die Avatar-Reihe ist noch lange nicht zu Ende

2022 erschien mit Avatar 2: The Way of Water nach ganzen 13 Jahren der zweite Teil aus Camerons Blockbuster-Reihe, die in den kommenden Jahren noch mindestens drei weitere Filme umfassen soll. Avatar 3: Fire and Ash wird hierzulande erneut pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 17. Dezember 2025 in die Kinos einziehen. Teil 4 soll 2029 folgen, Teil 5 nach aktuellem Plan im Jahr 2031.

Ob Holland in einem der Avatar-Sequels vielleicht einen Cameo-Auftritt oder sogar eine größere Rolle bekommt? Wir dürfen gespannt sein. Um diesen Traum wahrzumachen, sollte sich der Spider-Man-Star in jedem Fall noch mit seiner Familienplanung zurückhalten, die laut eigener Aussage sein Karriereende besiegeln soll.

Als Nächstes werden wir den Schauspieler in seiner Paraderolle in Spider-Man 4 wiedersehen, der im Sommer 2026 die internationalen Kinos erreicht. Zudem steht Holland auf der beeindruckenden Cast-Liste von Christopher Nolans neuestem Filmprojekt, das ebenfalls nächstes Jahr in den Lichtspielhäusern zu erwarten ist.