Tom Holland weiß bereits, wann seine Filmkarriere zu Ende sein wird: "Ich werde einfach vom Erdboden verschwunden sein"

Spider-Man-Star Tom Holland will nicht ewig im Filmgeschäft bleiben. Sobald er einen bestimmten Meilenstein im Leben erreicht hat, wird er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Der britische Schauspieler Tom Holland ist seit 2017 der amtierende Live-Action-Spider-Man und einer der größten Marvel-Stars überhaupt. Rechnet aber nicht damit, ihn als Darsteller mittleren Alters in der Zeit nach der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft zu erleben, denn der heute 28-Jährige hat bereits Pläne für einen leisen Hollywood-Exit.

Keine Sorge, das Ganze liegt noch ein wenig in der Zukunft. Vorher steht mindestens noch Spider-Man 4 auf dem Marvel-Programmplan für Phase 6 im Jahr 2026.

Marvel-Star Tom Holland will nach Spider-Man zum Familienmann werden

Fans von Marvel-Twunk Holland wurden Anfang des Jahres mit einem Star-Porträt in der Men's Health verwöhnt. Neben mehreren männlich-gesunden Muckibildern, ist im dazugehörigen Interview zu erfahren, wie der sympathisch wirkende Schauspieler sich seine Zukunft nach Spider-Man vorstellt: "Wenn ich Kinder habe, werdet ihr mich nicht mehr in Filmen sehen." Diesen Zustand stellt Holland unter die Überschrift "Golf und Dad". Verschmitzt fährt er fort: "Und ich werde einfach vom Erdboden verschwunden sein."

Das dürfte kein Problem für den Schauspieler sein. Vom Erdboden zu verschwinden konnte er ja bereits als Peter Parker in Avengers: Infinity War üben, als der sogenannte Snap ihn dramatisch hinfortwehte. Nur, dass er sich dann selbst als Dad wegschnippen muss – zumindest aus der Öffentlichkeit.

Zukünftige Filmprojekte, für die Tom Holland bereits außerhalb seines Spider-Man-Gigs gebucht wurde, sind das Rennfahrerdrama American Speed mit Co-Star Austin Butler und der Homer-Adaption The Odyssey von Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan.

Mehr:

Wie geht es im Marvel Cinematic Universe weiter?

Auf jene, die das MCU nach wie vor verfolgen, kommt in den kommenden Jahren noch einiges an Superheldenmachenschaften vor. Los geht Phase 6 in diesem Jahr mit The Fantastic Four: First Steps (DE-Kinostart: 24. Juli 2025), gefolgt von Avengers 5: Doomsday (DE-Kinostart: 29. April 2026) und dem besagten Spider-Man 4 (US-Kinostart: 22. Juli 2026), für den noch ein kompletter Titel enthüllt werden muss.

Avengers: Secret Wars (US-Kinostart: 5. Mai 2027) führt die Superheldensaga im übernächsten Jahr fort und auch einen neuen Blade-Film soll es endlich geben.