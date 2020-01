Top 100 der besten Film der letzten 10 Jahre: Was alles dahinter steckt

Das neue Jahrzehnt ist noch nicht alt. Deshalb schauen wir zurück auf jene 100 Filme, die vom letzten in Erinnerung geblieben sind. Hier sind unsere Kriterien für die Top 100 der besten Filme der letzten 10 Jahre.

Eine Dekade ging zu Ende. In den letzten 10 Jahren flimmerten über 5.000 Filme in den deutschen Kinos über die Leinwände, einige Hunderte haben durch Direct-to-DVD Aufmerksamkeit erregen wollen und viele, viele weitere waren auf Festivals zu sehen oder wurden von Streamingdiensten veröffentlicht. Filme satt gab es also von 2010 bis zum Ende von 2019.

Wir lassen in den kommenden 10 Tagen die Film-Dekade Revue passieren. Dafür haben wir mehrere Wochen an einer Top 100 der besten Filme der letzten 10 Jahre gearbeitet. Das war hart. Es galt, Regeln aufzustellen, diese auch einzuhalten und ... richtig viel zu diskutieren. Immerhin mussten Argumente für und gegen einen Film abgewogen und die Vorlieben der einzelnen Redakteure unter einen Hut gebracht werden. Jeder musste für seine Lieblinge kämpfen, aber auch die Stimmen der Anderen respektieren.

Schon vorher stand für uns fest: Kino ist Vielfalt. Diese Prämisse wollen wir in unserer Top 100 auch zum Ausdruck bringen. Aber Vielfalt ist nicht einfach da: Sie muss oft gesucht und häufig verteidigt werden. Das ist ebenfalls harte Arbeit, aber eine, die uns unglaublich viel Spaß gemacht hat.

Kriterien für die Top 100 der besten Filme der Dekade

Als wir anfingen, über die besten Filme der letzten 10 Jahre nachzudenken, haben wir einige Kriterien aufgestellt, damit wir als Redakteure mit jeweils individuellem Geschmack und persönlichen Vorlieben eine gemeinsame Grundlage haben.

Die volle Bandbreite an Genres in der Top 100 abdecken

Bestimmt wurden die letzten 10 Kinojahre ohne Zweifel von den Superhelden. Aber darüber hinaus gab es viel, viel mehr zu sehen. Unsere Top 10 enthält deshalb zahlreiche Genres, wobei die Grenzen natürlich fließend sind, aber sich auch Tendenzen zeigen. Die letzten Dekade war nämlich auch eine des Horrorfilms. Mit Filmen wie Es ist das Genre definitiv im Blockbuster-Segment angekommen.

10 Horrorfilme haben uns in der letzten Dekade überzeugt.

9 Thriller schafften es in die Liste.

Mit Explosionen und Verfolgungsjagden überzeugten uns 8 Actionfilme.

7 Animationsfilme bzw. Anime beeinflussten uns sehr.

5 Science Fiction der letzten Dekade lohnen definitiv einen Blick.

3 Dokumentarfilme stehen in unser Top-100-Liste.

Jeweils 2 Filme aus den Genres Abenteuerfilm, Superheldenfilm, Historienfilm, Komödien und Musical sind enthalten.

1 Western schaffte es, uns zu überzeugen.

Von jedem Kontinent mindestens ein Film

Hollywood dominiert unsere Sehgewohnheiten. Trotzdem kommen über die Hälfte unserer Top 100-Filme aus anderen Ländern. Viele Filme aus Europa, zahlreiche aus Asien, nur wenige Filme aus Latein- und Südamerika listen wir euch auf. Aus Afrika hat es leider kein Film in die Top 100 geschafft.

48 Filme sind aus den USA.

7 Filme kommen aus Großbritannien.

6 Filme aus Deutschland schafften es in die Bestenliste der Dekade.

Jeweils 5 Filme in der Top 100 kommen aus China, Japan und Frankreich sowie Südkorea.

3 Filme aus Österreich gelangten in die Liste.



2 Filme aus Australien/Neuseeland sind vertreten.

Jeweils ein Film kommt aus Argentinien, Dänemark, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, Niederlande, Russland, Thailand und die Türkei sowie Ungarn.

Gleiche Anzahl von weiblichen wie männlichen Regisseuren

Es sollte selbstverständlich sein, dass Frauen wie Männer die gleiche Chancen haben sowie gleichwertig für ihre künstlerische Arbeitsleistung honoriert werden. Das ist leider immer noch nicht der Fall. Nur 13 weibliche Regisseure haben es in die Top 100-Liste geschafft. Das liegt nicht daran, dass ihre Filme schlechter sind, sondern ihre Möglichkeiten, diese zu produzieren und auf sie aufmerksam zu machen.

Vielfalt bei den Hauptfiguren

Das Kriterium hinter der Kamera ist das gleiche wie vor der Kamera: Die Hauptfiguren in den Filmen der Dekaden-Top 100 sollen eine Ausgewogenheit im Geschlecht widerspiegeln, ähnlich viele Geschichte sollen sich um Männer wie im Frauen drehen, alle Farben des Lebens präsent sein. Diversität im Thema ist ein Traum, dem wir uns ebenfalls verpflichtet fühlen. In der letzten Dekade hat sich hier viel getan.

Dopplungen von Regisseuren vermeiden

So viele Regie-Handschriften wie möglich wollten wir in unserer Top 100-Liste präsentieren. Also haben wir eine Dopplung von Regisseuren in der Top 10 definitiv ausgeschlossen. Das wichtigste Werk eines Filmemachers sollte auftauchen. Trotzdem gibt es drei Regisseure, bei denen uns zwei Filme für die Dekade wichtig erschienen: Christian Petzold, Alfonso Cuarón und Christopher Nolan.

Kinostarts, Festivals und der ganze Rest

Zu allerletzt gab es auch noch pragmatische Kriterien. Der Kino- oder DVD/Blu-ray-Start sowie eine VoD-Veröffentlichung musste international zwischen dem 01.01.2010 bis 31.12.2019 liegen. Auch Filme, die nur auf Festivals zu sehen waren, erhielten die Möglichkeit, in die Liste zu gelangen.

Herausgekommen ist unseres Erachtens eine spannende Top 100 der besten Filme der 2010er Jahre, die nicht nur ein Jahrzehnt spiegelt, sondern auch Empfehlungen für euch liefern soll für kommenden Filmabende. Gern könnt ihr in den Kommentaren eure Top 10 oder auch Top 100 der letzten 10 Jahre präsentieren.

Zusätzlich zum Redaktionsranking werden wir zum Ende unserer thematischen Dekaden-Woche auch die Bestenliste der Community präsentieren.

Was sagt ihr zu den Filmen der letzten 10 Jahre? Wie war die Dekade für euch?