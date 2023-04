Top-bewerteter Partylautsprecher bei Amazon jetzt unschlagbar günstig

Amazon verkauft derzeit einen Top-Outdoor-Lautsprecher mit Bluetooth zum Schnäppchenpreis. Partyfreunde sollten zuschlagen!

Wenn die Tage wieder länger werden, beginnt auch die Grill- und Party-Saison aufs Neue. Was neben Sonne, Strand und Badewasser dabei selbstverständlich nicht fehlen darf, ist gute Musik - und die braucht einen passenden Lautsprecher.



Anker Soundcore Motion Boom jetzt bei Amazon kaufen Deal Zum Deal

Passenderweise gibt es ein absolutes Top-Modell für den Outdoor-Gebrauch mit Bluetooth gerade besonders günstig bei Amazon: nämlich den Anker Soundcore Motion Boom. Wir verraten euch, warum das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Deal wirklich hervorragend ausfällt und was ihr von dem Lautsprecher erwarten könnt.

Anker Soundcore Motion Boom super günstig bei Amazon: Jetzt fast 35 Prozent sparen

Amazon verkauft den Anker Soundcore Motion Boom * derzeit zum Preis von gut 75 Euro. Damit spart ihr gegenüber dem Originalpreis von 110 Euro fast 35 Prozent. Außerdem liegt das Angebot teils deutlich unter dem Preis von vergleichbaren Konkurrenzmodellen wie dem JBL Flip 5 * und dem Sonos Roam SL *.



Amazon/Anker Anker Soundcore Motion Boom

Für euer Geld bietet euch der Anker Soundcore Motion Boom folgende Features:

Stereosound mit Titanmembran

30 Watt



Frequenzbereich bis 40kHz



BassUp-Technologie (Echtzeitverstärkung von Bassfrequenzen)

IPX7-Zertifizierung, schwimmfähig

10.000 mAh Akku für 24 Stunden Laufzeit und integrierte Powerbank



Bluetooth 5.0

Smarte Bedienung per App



Der besondere Clou an diesem Outdoor-Lautsprecher ist übrigens seine Wasserfestigkeit: Dank IPX7-Zertifizierung übersteht der Anker Soundcore Motion Boom ein Untertauchen in Wasser und treibt sogar von allein zurück an die Oberfläche. Fällt euch das Gerät also bei einer Party versehentlich in den Pool, müsst ihr euch keine Sorgen um einen Schaden an der Hardware machen.



Top-Wertungen bei Amazon und in Testberichten: Soundcore Motion Boom überzeugt mit tollem Klang und hoher Akkulaufzeit



Falls ihr euch noch unsicher seid, ob der Anker Soundcore Motion Boom euren qualitativen Ansprüchen genügt, können wir euch ebenfalls beruhigen: Der Outdoor-Bluetooth-Speaker kommt in den Nutzerwertungen auf Amazon (4,7-Sterne-Durchschnitt bei 5.200 Reviews) sehr gut weg.



Dabei überzeugt Lautsprecher unter anderem mit seinem satten Klang, dem auch auf höheren Laustärke nicht die Puste ausgeht. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Akkulaufzeit von 24 Stunden bei 50 Prozent Lautstärke sowie die stoßfeste Verarbeitung.



Wer also noch nach einem leistungsfähigen Bluetooth-Speaker für den Außenbereich sucht, der mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis punktet, macht mit einem Kauf des Anker Soundcore Motion Boom nichts falsch. Bedenkt aber: Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, nämlich noch bis zum 30. April 2023!



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.