Total verrückt: Tom Cruise dreht neuen Blockbuster im Weltall

Tom Cruise ist sich für keinen waghalsigen Stunt zu schade. Sein neues Projekt dürfte aber wieder Maßstäbe setzen. Mit Elon Musk und NASA soll ein Spielfilm im Weltall gedreht werden.

In der Mission: Impossible-Reihe gibt es kaum noch einen Stunt, den Tom Cruise nicht unter riskantesten Bedingungen durchziehen würde. Ob er am schwindelerregend hohen Burj Khalifa in Dubai entlang klettert, sich an ein abhebendes Flugzeug hängt oder über 100 Mal aus einem Flugzeug springt, für Cruise scheint wirklich keine Mission mehr unmöglich zu sein.

Mit einem neu angekündigten Projekt dürfte der Schauspielstar aber noch einmal Maßstäbe setzen. Für einen Spielfilm unter der Leitung von Elon Musk soll sich Tom Cruise ins Weltall begeben.

Action-Abenteuer mit Tom Cruise soll im Weltall gedreht werden

Wie Deadline exklusiv berichtet, soll Cruise unter der Leitung von Elon Musks Unternehmen SpaceX in einem Film mitspielen, der bislang als Action-Abenteuer beschrieben wird. Auch NASA ist an der Entwicklung beteiligt. Nähere Informationen zu dem Projekt gibt es zurzeit noch genauso wenig wie ein Studio, das den Film vertreibt. Fest steht aber, dass dieser definitiv im Weltall gedreht werden soll.

Ob das fast schon größenwahnsinnige Projekt von Tom Cruise, Elon Musk und der NASA letztlich tatsächlich realisiert werden kann, ist noch offen. Zurzeit sollen sich die Beteiligten in frühen Planungen befinden und den Film im Weltall auf jeden Fall umsetzen wollen.

Wie es mit der Finanzierung und dem Sicherheitsrisiko aussieht, ist zurzeit aber noch offen. Sollte das Vorhaben aber gelingen, darf sich Cruise mit einem neuen Meilenstein in der Filmgeschichte schmücken.

