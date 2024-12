Trailer enthüllt Charlie Sheens erste Hauptrolle seit 10 Jahren – aber die Serie steht noch vor riesigem Problem

Zehn Jahre sind seit Charlie Sheens letzter Hauptrolle ins Land gezogen. Nun stellt der Two and a Half Men-Star sein neues Serienprojekt vor. Es handelt sich um eine Meta-Comedy.

Nachdem Charlie Sheens Two and a Half Men-Reise ein vorzeitiges Ende nahm, konnte sich der Hollywood-Star überraschend schnell eine weitere Serie sichern: Anger Management. Von 2012 bis 2014 war er in 100 Episoden zu sehen. Seitdem hat er jedoch keine weitere Hauptrolle gespielt, weder in einem Film noch einer Serie.

In den vergangenen Jahren übernahm Sheen meist nur kleine Parts und tauchte als Gaststar in diversen Projekten auf, so zum Beispiel in Bookie, der jüngsten Schöpfung von Two and a Half Men-Macher Cuck Lorre. Jetzt führt er endlich wieder eine Serie an. Diese trägt den Namen Ramble On und hat einen ersten Trailer erhalten.

Erster Trailer zur Meta-Comedy-Serie Ramble On: Charlie Sheen macht aus Geldnot einen Podcast

In Ramble On spielt Charlie Sheen sich selbst. Das hat er in der Vergangenheit schon öfter getan. Noch nie fungierte er dabei aber als Zentrum einer Serie. Ramble On macht ihn zum Star – und bringt ihn direkt in Geldnot. Um sich aus einer finanziell kniffligen Situation zu befreien, nimmt Charlie Sheen in der Serie ein Podcast-Angebot an.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ramble On mit Charlie Sheen schauen:

Ramble On - S01 Trailer (English) HD

Geschaffen wurde Ramble On von Doug Ellin, der für den HBO-Hit Entourage bekannt ist. Ellin hat einige vertraute Entourage-Gesichter für seine jüngste Serie vor die Kamera zurückgebracht, allen voran Kevin Connolly und Kevin Dillon, die sich in den Rollen von Sheens sichtlich verzweifelten Podcast-Produzenten wiederfinden.

Darüber hinaus gesellen sich Namen wie Tramell Tillman (Severance), John C. McGinley (Scrubs), Jamie-Lynn Sigler (Die Sopranos), Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), Ana Ortiz (Alles Betty) und Kimiko Glenn (Orange Is the New Black) in den Cast. Produzent Mark Cuban (Shark Tank) übernimmt die Rolle des Finanziers in der Serie.

Sogar Sheens Vater, Martin Sheen (Apocalypse Now), taucht im Trailer auf und spielt sich selbst. Ramble On ist bewusst als Meta-Comedy konzipiert, die sich trotz der fiktiven Podcast-Handlung auf Charlie Sheens Werdegang übertragen lässt. Und wer weiß, vielleicht startet Sheen bald tatsächlich mit einem Podcast durch.

Charlie Sheen-Comeback und Entourage-Reunion: Ramble On ist noch nicht in trockenen Tüchern

Auch wenn der Trailer eine fertige Serie erwarten lässt, wurde von Ramble On bis dato nur eine Pilot-Episode produziert. Dieses Vorgehen ist nicht ungewöhnlich, auch wenn wir von Netflix und Co. inzwischen anderes gewohnt sind. Traditionell werden von den meisten Serien Pilot-Episoden gedreht, um zu testen, wie diese ankommen.

Erst wenn ein Pilot die Verantwortlichen und Geldgebenden überzeugt, wird eine Staffel bestellt. Ellin und sein Team stellen Ramble On aktuell diversen Sendern und Streamern vor, um eine Heimat für die Meta-Comedy zu finden. Bisher gibt es allerdings noch keine Tendenz, wo wir die Serie eines Tages sehen können.