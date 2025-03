Trailer zu Freaky Friday 2: So sehen Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis in der Fortsetzung aus

Disney bringt dieses Jahr eine Fortsetzung zu Freaky Friday ins Kino. Die Stars des Originals kehren zurück und lassen sich auf eine weitere Körpertausch-Komödie ein.

Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag ist eine der beliebtesten Komödien aus den 2000er Jahren. Bis heute taucht der Film als einer der ersten auf, wenn es um Lindsay Lohans Karriere geht. Auch Jamie Lee Curtis, die damals Lohans Film-Mutter spielte, wird regelmäßig mit dem chaotischen Körpertausch in Verbindung gebracht.



Über 160 Millionen US-Dollar konnte Freaky Friday damals in die Kinokassen spülen – bei einem Budget von gerade einmal 26 Millionen ein voller Erfolg. Dennoch hat es erstaunlich lange gedauert, bis Teil 2 offiziell angekündigt wurde. Jetzt ist es aber so weit. Der Kinostart von Freakier Friday steht in wenigen Monaten vor der Tür.

Trailer zu Freakier Friday: In Teil 2 kehren Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis als Mutter-Tochter-Gespann zurück

Passend dazu hat Disney nun einen Trailer veröffentlicht, der uns einen ersten Einblick in den Film verschafft. Ein paar einzelnen Szenenbilder haben bereits die Runde gemacht. Doch jetzt erfahren wir endlich, was tatsächlich aus den Figuren 22 Jahre später geworden ist. Anna (Lohan) und Coleman (Curtis) sind zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu Freakier Friday schauen:

Freakier Friday - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Über zwei Dekaden nach dem ersten Freaky Friday hat sich für Anna vieles in ihrem Leben verändert. Sie ist längst keine Jugendliche mehr, sondern hat inzwischen selbst eine Tochter sowie eine baldige Stieftochter. Als plötzlich ihre Mutter wieder auf den Plan tritt, ist das Chaos perfekt: Dieses Mal erwartet uns ein vierfacher Körpertausch.

Auch wenn Freakier Friday die erste Fortsetzung zu dem Lohan/Curtis-Klassiker ist, handelt es sich bereits um den fünften Film der Marke. Bereits 1976 wurde die von Mark Rodgers erdachte Geschichte mit Ein ganz verrückter Freitag auf die Leinwand gebracht. 1995 folgte Annabelles größter Wunsch und 2018 Freaky Friday – Voll vertauscht.

Zusätzlich zum Trailer wurde auch das Poster zu Freakier Friday enthüllt.

Neben Lohan und Curtis kehren Chad Michael Murray und Mark Harmon aus dem Original zurück. Weitere vertraute Namen im Cast sind Ryan Malgarini, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Stephen Tobolowsky, Lucille Soong und Rosalind Chao. Neu an Bord sind: Julia Butters, Sophia Hammons und The Acolyte-Star Manny Jacinto.

Wann startet Freakier Friday im Kino?

Freakier Friday startet am 7. August 2025 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde der Film von Nisha Ganatra, die zuletzt mit den Feel-Good-Komödien Late Night und The High Note zwei perfekte Bewerbungsschreiben für die Disney-Fortsetzung abgeliefert hat. Das Drehbuch stammt von Jordan Weiss (Dollface, Sweathearts).