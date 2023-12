Trailer zum großen LOL-Weihnachts-Special: Anke Engelke und Bastian Pastewka stehlen jetzt schon allen die Show

Auf die 5. Staffel von LOL: Last One Laughing müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dafür kehrt der Amazon-Hit noch vor Ende des Jahres mit einem Weihnachts-Special zurück.

Michael "Bully" Herbig meldet sich mit einer Sonderausgabe von LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime zurück. Mit dem XMAS-Special wird es weihnachtlich und gewohnt witzig. Insgesamt treten acht Stars in Zweierteams gegeneinander an und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Bevor das XMAS-Special von LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime seine Premiere feiert, gibt es jetzt einen ersten Einblick in das Vergnügen. Der erste Trailer zeigt uns alle Stars, die wieder an Bord sind. Darüber hinaus bekommen wir eine Kostprobe der Gags serviert, die schon jetzt für herzliche Lacher sorgen.

Der erste Trailer zum LOL-Weihnachts-Special mit Anke Engelke, Bastian Pastewka und Co.

Last One Laughing: XMAS Special - Trailer (Deutsch) HD

Die Stars müssen sich dieses Mal besonders zusammenreißen. Denn wenn die eine Hälfte des Teams lacht, fliegt die andere Hälfte auch heraus. Der Druck ist damit deutlich größer. Doch wie setzen sich die Teams überhaupt zusammen? Im XMAX-Special von LOL: Last One Laughing bekommen wir es mit folgenden Promi-Paaren zu tun.

Wir sind gespannt, welches Team als Gewinner-Team aus der Runde hervorgeht. Als Preis gibt es einen Pokal und 50.000 Euro, die erneut für einen guten Zweck gespendet werden.

Wann startet das LOL-Weihnachts-Special bei Amazon Prime?

Das Weihnachts-Special erscheint am 22. Dezember 2023 bei Amazon Prime. Es handelt sich um keine vollwertige Staffel. Stattdessen bekommen drei Folgen mit einer jeweiligen Lauflänge von 30 Minuten. Die 5. Staffel von LOL: Last One Laughing startet voraussichtlich erst Ostern 2024 bei Amazon Prime.

