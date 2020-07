Transformers-Star Megan Fox als Actionheldin: Jetzt kämpft sie gegen Löwen

Mega Fox will sich als Actionheldin beweisen. Ihr neuer Film Rogue über eine Löwenjagd der besonderen Art bringt sie schon mal in die Nähe.

Megan Fox ist nach einer Pause wieder zurück auf der Leinwand. Nach ihrem Ausflug nach Südkorea in Bataillon der Verdammten - Die Schlacht um Jangsari können wir den Hollywoodstar bald in Afrika sehen. Für ihren kommenden Actionstreifen Rogue wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht.

Der zeigt uns den Transformers-Star in einer Actionrolle. Als Samantha O'Hara gehört sie zu einer Söldner-Truppe, die in Afrika eine entführte Tochter befreien soll. Die Kidnapper sind zwar eine Bedrohung, aber als viel größere erweisen sich ein paar wildgewordene Löwen, die von der Jagd-Industrie gezüchtet wurden und nun ausgebrochen sind.

Schaut auf Megan Fox im Trailer zu Rogue!

Rogue - Trailer (English) HD

Am 1. September 2020 wird Rogue in den USA als DVD- und Blu-ray verfügbar sein. Wann der Film von M.J. Bassett (Silent Hill: Revelation) in Deutschland erscheint, ist noch ungewiss.

Weibliche Actionheldinnen: Gehört Megan Fox bald dazu?

Charlize Theron in Old Guard, Milla Jovovich in Monster Hunter, Alicia Vikander in Tomb Raider - das sind nur drei Schauspielerinnen, die dem Action-Genre ihren eigenen Stempel aufdrücken. Dabei ist in diesem Bereich noch ziemlich viel Platz. Megan Fox würde sich hervorragend in diese Riege einreihen.

Die Mütter von drei Söhnen ist 34 Jahre alt, steht seit ihrem 13. Lebensjahr vor der Kamera und hat bewiesen, dass sie einiges kann. Leider fehlt nach dem Transformers-Franchise der große Erfolg. Behilflich bei der Karriere war bestimmt nicht, dass sie sich mehrmals gegen den Sexismus in der Filmindustrie im Allgemeinen und gegen Regisseur Michael Bay im Besonderen geäußert hat.

Umso besser, dass die Schauspielerin sich nun wieder präsentiert, wenn auch in weniger großen Filmen. Mehrere Projekte sind allerdings in der Pipeline, unter anderem der Thriller Midnight in the Switchgrass, in dem sie neben Action-Altmeister Bruce Willis vor der Kamera steht. In dem Science-Fiction-Film Aurora wird sie eine Astronautin spielen, die im Weltall Schockwellen entdeckt, die die Zeit krümmen.

Was sagt ihr zu Megan Fox? Wollt ihr sie als Actionheldin sehen? Hat euch der Trailer zu Rogue neugierig gemacht?