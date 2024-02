TV-Geheimtipp: Riesiger QLED-TV mit 75 Zoll, 144 Hz und Dolby Vision zum Bestpreis bei Amazon

Ein riesiger Smart-TV mit QLED-Display und Premium-Features klingt ziemlich teuer, doch dieses Modell ist ein wahrer Preis-Leistungs-Kracher. Im Amazon-Angebot kostet es nur knapp über 1.000 Euro.

TCL gehört zu den größten TV-Herstellern weltweit, ist aber in Deutschland noch nicht allzu bekannt, obwohl einige Modelle eine beachtliche Preis-Leistung bieten. So auch der TCL T8A, der zu den Spitzenmodellen der Marke gehört. Entsprechend bietet er eine üppig ausgestattete Featurepalette und ist dabei überraschend günstig. Die riesige 75-Zoll-Version bekommt ihr gerade für nur 1.089 Euro bei Amazon.

75 Zoll und ein unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis

Was hier aufgefahren wird, ist schon erstaunlich: Ein QLED-Display mit präziser Direct-Full-Array-Hintergrundbeleuchtung sorgt für ein sehr helles, kontrastreiches Bild. Bis zu 1.000 Nits an Spitzenhelligkeit schafft der TCL-Fernseher, wobei er einige Samsung- und LG-Modelle in seiner Preisklasse übertrifft.



Unüblich für diese Preiskategorie ist auch die Unterstützung von HDR10+ und Dolby Vision IQ. Diese HDR-Technologien verbessern das Bild nicht nur dynamisch, erweitern die Kontrastwerte und den Farbumfang. Dolby Vision IQ passt dabei das Bild sogar an das Umgebungslicht in eurem Zimmer an. Für anspruchsvollen Heimkino-Genuss bekommt ihr also einiges geboten.

Gaming ist die Paradedisziplin

Beim Gaming dreht der TCL T8A richtig auf: Zocken in 4K mit bis zu 144 Hz und niedriger Latenz ist für den TV ein Kinderspiel. Natürlich sind auch die ALLM und VRR an Bord, damit ihr immer geschmeidiges Gameplay ohne Verzögerung habt. Selbst Dolby Vision-Gaming ist möglich – dies wird aber nur von den aktuellen Xbox Series-Konsolen unterstützt. PlayStation-Spieler*innen schauen da leider in die Röhre.

Als Smart-TV-System ist das bewährte Google TV installiert, welches auch große Premium-Marken wie z.B. Sony in ihren Geräten verwenden. Ihr habt also eine mehr als ausreichende Auswahl an Streaming-Apps zur Verfügung.

Abstriche müsst ihr beim Klang machen, denn die verbauten Lautsprecher klingen nur mittelmäßig. Und auch wenn die Bildqualität auf einem sehr hohen Niveau liegt, muss sich der QLED-Fernseher der OLED-Konkurrenz geschlagen geben. Die ist allerdings auch deutlich teurer.

