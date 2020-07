TV-Kaufberatung - Die besten Fernseher für Filmfreunde im Vergleich

Wer Serien, Filme und Dokumentationen in der besten Qualität erleben will, profitiert von einem guten Fernseher. Daher empfehlen wir TVs für jeden Anspruch und jeden Preisbereich.

Was ist der beste Fernseher? In vielen Tests schneiden die neuesten Top-TVs verschiedener Hersteller sehr gut ab. Hier werden aber häufig modernste Technologien eingesetzt, die im Alltag noch lange keine Verwendung finden. Daher kann ein etabliertes Modell mit ausgereifter Technik durchaus die bessere Wahl sein, die zudem noch deutlich günstiger ausfällt.

Der eigene Anspruch spielt hier eine entscheidenden Rolle. Grundsätzlich gilt, dass ein guter Fernseher nicht wahnsinnig teuer sein muss. Während Heimkino-Enthusiasten aber dazu bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben, werden Zuschauer, die nur gelegentlich einen Blockbuster über Netflix oder Amazon Prime ansehen, eher zu günstigeren Modellen greifen.

Preis-Leistungs-Tipp - Samsung TU8079

Budget-Empfehlung - Philips PUS6504

Heimkino-Talent - LG OLED65CX9LA

Worauf müssen Filmfans beim Kauf einer Soundbar achten?

LCD-Fernseher - Solide Technik mit starkem Bild

OLED-TVs - Satte Farben und starker Kontrast

Fernseher mit Übergröße - Wenn groß nicht groß genug ist

© Samsung Bietet Apps für nahezu jeden Streaming-Anbieter. Erhältlich mit 43 Zoll ab 436 Euro.

Super Software: Der Samsung-Fernseher empfängt die TV-Signale über Kabel, Antenne und Satellit. Hinzu kommen Apps für so ziemliche jeden Streaming-Anbieter und die Mediatheken verschiedener Fernsehsender. Deren Inhalte werden mit sauber abgestimmten Farben und mit 4K-Auflösung auf den 50-Hertz-Bildschirm gebracht, außerdem leiten die Anschlüsse auch Dolby-Atmos-Signale an angeschlossene Geräte weiter.

Auf einen Klinkenanschluss für Kopfhörer und eine USB-Aufnahmefunktion muss allerdings verzichtet werden. Als nettes Gimmick beherrscht der TU8097 Samsungs Ambient Mode, der eigene Bilder, Kunstwerke und mehr anzeigt, wenn der TV nicht benutzt wird. Den Samsung TU8097 gibt es in verschiedenen Größen zum Beispiel als Samsung GU55TU8079 für circa 555 Euro bei Amazon.*

Pro:

Sehr umfangreiche Streaming-App-Auswahl

natürliche Farben und gute Schärfe

leitet Raumklang und Dolby Atmos an angeschlossene Geräte weiter (eARC)

Contra:

Sprachassistenten Alexa und Bixby nicht sehr zuverlässig

keine USB-Aufnahmefunktion

Kopfhöreranschluss nur über Bluetooth möglich

Samsung TU8079 bei Amazon*

Budget-Empfehlung - Philips PUS6504

© Philips Der PUS6504 bringt Dolby Vision und Atmos ins Wohnzimmer. Erhältlich mit 50 Zoll ab circa 389 Euro.

Schönes Ambiente: Für das passende Umgebungslicht zum Videoinhalt sorgt der Philips-TV mit seinem Ambilight gleich selbst. Das dazugehörige 50-Hertz-Bild lässt sich über vier HDMI-Eingänge in Dolby Vision sowie HDR10+ mit 4K-Auflösung zuspielen, außerdem stehen Antennen-, Kabel- und Satellitenreceiver bereit.

Das hauseigene SAPHI-Betriebssystem ist zwar nicht ganz so vielseitig wie AndroidTV, deckt aber dennoch viele Streaming-Anbieter und deren Apps ab. Wer sich zum günstigen Preis einen Lichtblick ins Wohnzimmer stellen möchte, ist beim Philips PUS6504 gut aufgehoben.

Pro:

Ambilight in günstigem Preisbereich

unterstützt Dolby Vision und HDR10+

sehr günstig

umfangreiches SAPHI-OS

Contra:

kein AndroidTV

Farben etwas zu kräftig

Philips PUS6504 ab 389€*

Heimkino-Talent - LG OLED65CX9LA

© LG Trotz modernster Technik ultraflach. Der LG OLED65CX9LA kostet stolze 2.747 Euro.

Passt sich der Umgebung an: Die herausragendste Eigenschaft des LG-TVs ist die Dolby-Vision-IQ-Technologie. Diese ermittelt über einen Sensor die Umgebungsbeleuchtung und passt das 100-Hertz-Bild an die vorherrschenden Lichtverhältnisse an. So werden die brillanten Farben des 4K-OLED-Panels auch bei Tageslicht optimal dargestellt.

Auch Schärfeanpassungen und manuelle Kalibrationen sind hier möglich, außerdem packt LG die gamertauglichen Techniken FreeSync und GSync in das Gerät. Beim Bild macht der Hersteller nicht Halt, sondern bringt auch Audioinhalte mit einer überraschenden Qualität ans Ohr. Wer bereit ist den hohen Preis zu zahlen, erhält hier ein Referenzgerät, an dem sich alle anderen Fernseher messen lassen müssen.

Pro:

herausragende Bildanpassung

exzellente Farben

sehr gute Tonqualität

intuitive Bedienmöglichkeiten

Contra:

sehr teuer

LG OLED65CX9LA bei MediaMarkt*

Worauf müssen Filmfans beim Kauf eines Fernsehers achten?

Größer ist nicht besser: In einem kleinen Wohnzimmer sollte kein 77-Zoll-Fernseher stehen - Punkt. Der durchschnittliche Käufer greift zu einem 55 Zoll großen TV mit UHD-Auflösung. Darauf lassen sich Bildinhalte in SD, HD und 4K bei einem Abstand von zwei bis drei Metern zum TV sehr gut und scharf erkennen. Ein größeres Bild erfordert einen größeren Abstand, da hier sonst der hochauflösende Effekt durch zu nahes Davor-Sitzen zunichte gemacht wird. So schön ein großes Bild im Elektronikmarkt auch aussieht, im kleinen Wohnzimmer wirkt es mitunter deplatziert.

An das Zubehör denken: Soll sich der neue TV mit bereits vorhandener Technik gut verstehen, gibt es einiges zu beachten. Die Anschlüsse sind hierbei noch das geringste Problem, solange genug davon vorhanden sind. Wichtiger sind Standards wie eARC, DTS oder Chromecast und AirPlay, die es zum Teil nur getrennt von anderen Protokollen gibt. Vor dem Kauf sollte daher geprüft werden, ob der Fernseher Signale an das heimische Surround-System weitergeben kann und ob vorhandene Smartphones und Tablets auch Kontakt aufnehmen können.

LCD, OLED, QLED und mehr: Displaytechnologien entwickeln sich ständig weiter und gelegentlich kommt auch eine Innovation dabei heraus. Diese stellte zuletzt die OLED-Technik dar, welche Bildinhalte mit echtem Schwarz und einem überragenden Kontrastverhältnis anzeigt. Im Verhältnis zu LCD-Bildschirmen sind diese aber meist nicht ganz so hell, wobei auch hier große Fortschritte gemacht werden. Der Begriff LED-Fernseher bezieht sich abseits von OLEDs aber meist auf die eingesetzte Hintergrundbeleuchtung. So beschreibt beispielsweise QLED die QuantumDot-Technik, mit der LCD-Bildschirme deutlich gleichmäßiger ausgeleuchtet werden.

High Dynamic Range (HDR): HDR beschreibt die dynamische Erweiterung der Farben, die auf einem Bild zu sehen sind. Besonders bei starken Helligkeitsunterschieden sollen dadurch dunkle und helle Bildinhalte mit deutlich mehr Details zu erkennen sein. Die aktuellen Weiterentwicklungen hören auf die Namen HDR10+ und DolbyVision, wobei letzteres mit Lizenzgebühren für die TV-Hersteller verbunden ist. HDR10+ stammt von Samsung und wird auch von weiteren Herstellern eingesetzt.

Wo kommen die Inhalte her?: Neben dem Empfang von TV-Signalen über klassische Quellen wie Kabel, Antenne und Satellit sind auch Streaming-Anbieter sehr stark am Markt vertreten. Deren Apps finden ihren Weg aber nicht immer auf jeden Fernseher, was sehr ärgerlich sein kann. Aber auch wenn sie verfügbar sind, gibt es Rahmenbedingungen zu beachten. So setzt Amazon Prime Video zum Beispiel auf HDR10+, bei Netflix wird hingegen Dolby Vision verwendet.

LCD-Fernseher - Solide Technik mit starkem Bild

Fernseher mit LCD-Technologie bieten in einigen Bereichen immer noch Vorteile, die bei OLED-TVs nicht vorhanden sind. So bieten Modelle mit einer Hintergrundbeleuchtung aus QLEDs zum Beispiel eine enorme Helligkeit, die es auch mit Sonnenlicht im Freien aufnehmen kann. Durch die etablierte Technik und fortgeschrittene Fertigungsverfahren sind LCD-Panels zudem meist günstiger und in mehreren Größen erhältlich.

Heller und Schärfer mit QLED - Hisense H55U8QF

© Hisense Liefert auch bei Tageslicht ein exzellentes Kontrastverhältnis und kostet circa 873 Euro.

Hisense stattet den H55U8QF nicht nur mit einer extrem starken QLED-Beleuchtung aus, sondern setzt auch auf Dolby Vision sowie HDR10+. Dadurch werden Farben mit einem noch breiteren Spektrum angezeigt und lediglich bei tiefen Schwarztönen schneiden OLEDs etwas besser ab.

Für die Wiedergabe von Tönen sollte aber eine potente Zweitlösung her, da die internen Lautsprecher des Hisense etwas schwach klingen. Wer einen LCD-Fernseher mit exzellenter Helligkeit und Farben auf OLED-Niveau sucht, der wird beim 4K- und 100-Hertz-TV Hisense H55U8QF fündig.

Pro:

sehr gutes Kontrastverhältnis

hohe Helligkeit

hervorragende Umsetzung von Dolby Vision und HDR10+

mäßige Klangqualität der internen Lautsprecher

Schwarztöne nicht so tief und satt wie bei OLEDs

Hisense H55U8QF bei Amazon

50 Zoll für unter 500 Euro - TCL 50EP680

© TCL Bietet viele Standards und ein ordentliches Bild. Erhältlich ab 439 Euro.

Der chinesische Hersteller TCL verbaut im 50EP680 ein farbstarkes 50-Hertz-LCD-Panel, das auch mit HDR-Inhalten in 4K sehr gut zurecht kommt. HDR10+ und Dolby Vison werden dabei genauso unterstützt, wie der Audiostandard Dolby Atmos. Letzterer kann allerdings nur an geeignete externe Geräte weitergereicht werden, die internen Lautsprecher liefern aber ebenfalls einen akzeptablen Klang.

Etwas schwach wird es bei der Blickwinkelstabilität und der Performance des Betriebssystems. Beim Einschalten startet sich AndroidTV jedesmal neu, wodurch es bis zu einer halben Minute dauern kann, ehe ein Bild angezeigt wird. Wer das in Anbetracht des günstigen Preises verschmerzen kann, wird mit dem Bild des TCL 50EP680 sehr zufrieden sein.



Pro:

starke Farben und guter Kontrast

HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos werden unterstützt

günstiger Preis

Systemstart dauert sehr lang

Blickwinkel leicht instabil

TCL 50EP680 bei Amazon

OLED-TVs - Satte Farben und starker Kontrast

Fernseher mit OLEDs haben ihre Kinderkrankheiten mittlerweile überwunden. Das Einbrennen des Bildes ist kaum noch ein Thema und auch das Flimmern wird mit geschickten Tricks reduziert. So kommen immer mehr Filmfreunde in den Genuss der hervorragenden Farben und tiefen Schwarztöne dieser Technologie.

Mit 100 Hertz noch flüssiger - Sony KD-55AF9



© Sony Der KD-55AF9 ist ein absolutes Spitzenprodukt und kostet knapp 2.410 Euro.

Perfektes Bild: Bekommt der Sony KD-55AF9 ein gutes Bildsignal, gibt er dieses auch hervorragend in 4K-Auflösung wieder. Schwächen bei der Videoqualität fallen durch die sehr gute Abstimmung von Farben, Kontrast und Helligkeit aber sofort auf. Beim Ton geht Sony ganz eigene Wege und verzichtet auf eingebaute Lautsprecher.

Stattdessen wird das gesamte 100-Hertz-Bildschirmpanel als Membran für die Audiowiedergabe verwendet. Das Ergebnis ist ein erstaunlich räumlicher Klang, der seinen Ursprung hörbar in der Bildmitte hat. Wer das beste vom besten sucht und bereit ist den Preis dafür zu bezahlen, macht mit dem Sony KD-55AF9 nichts verkehrt.

Pro:

perfektes Bild

Bildschirm fungiert als Lautsprecher

etwas überladene Einstellmöglichkeiten

Fernbedienung passt nicht zur Qualität des Fernsehers

Sony KD-55AF9 bei Amazon

Fernseher mit Übergröße - Wenn groß nicht groß genug ist

Echte Filmfans möchten die Leinwand natürlich lieber im Wohnzimmer haben. Die folgenden Modelle machen jeden Beamer überflüssig und bringen das Kino in die heimischen vier Wände.

Ultraflach und ultrascharf - Samsung GQ75Q950T

© Samsung Samsung zeigt mit dem GQ75Q950T, wo die Reise hingeht.

Mit 8K und 100 Hertz in die nächste Dimension: Trotz anfänglicher Zweifel bietet die hohe Pixeldichte auch bei deutlich niedriger aufgelösten Inhalten ein wesentlich schärferes Bild. Damit letzteres zu jeder Tageszeit gut aussieht, sorgt ein Umgebungslichtsensor für die optimalen Einstellungen. Für genug Anschlüsse an die heimische Technik ist ebenfalls gesorgt und ein intuitives Bedienkonzept rundet den Samsung GQ75Q950T nahezu perfekt ab. Mit einem Preis von circa 7.600 Euro ist dieser 75 Zoll große TV aber alles andere als ein Schnäppchen.

Pro:

8K-Display sorgt für sehr scharfes Bild

Sehr flaches Design

Viele Anschlüsse

Umfangreiche App-Auswahl mit gutem Bedienkonzept

Sehr teuer

Samsung GQ75Q950T bei Cyberport

Mehr für weniger - Sony KD-85XH8096

© Sony Der Sony KD-85XH8096 kostet mit seinen 85 Zoll circa 2.500 Euro.

Mit Chromecast und Airplay: Sony setzt in diesem Riesen-TV auf ausgereifte Technik mit 4K-Auflösung und einem 50-Hertz-Panel. Dadurch finden sich nicht nur alle notwendigen Anschlüsse am Gerät, auch das AndroidTV-System lässt sich rundherum gut bedienen. Mit der Unterstützung für Apples AirPlay und Chromecast wird außerdem beiden Smartphonewelten die Kontaktaufnahme ermöglicht. Videoinhalte zeigt der Fernseher von Sony sehr stimmig an, umfangreiche Einstellmöglichkeiten erlauben aber auch manuelle Anpassungen. Letztendlich dürfte nur der Ton deutlich besser ausfallen.

Pro:

ausgereifte Technik

Umgebungslichtsensor passt Helligkeit an

Unterstützt Chromecast und Apple AirPlay

Mäßige Tonqualität





Sony KD-85XH8096 bei Amazon

Neben den hier genannten Herstellern gibt es natürlich noch viele weitere Anbieter. Daher werden wir die Kaufberatung gelegentlich überarbeiten und mit Neuerscheinungen aktualisieren. Aufgrund der Übersichtlichkeit werden dafür unter Umständen auch frühere Empfehlungen durch neue Modelle ersetzt.

