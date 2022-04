TV-Programmänderung: Kabel eins zeigt heute kurzfristig zwei starke Bruce Willis-Thriller

Auch Kabel eins reagiert auf die Nachricht von Bruce Willis' Karriere-Ende und zeigt heute Abend spontan zwei starke Thriller mit dem Action-Star. Dazwischen gibt es noch eine Doku für Fans.

Letzte Woche wurde offiziell verkündet, dass Bruce Willis seine Schauspielkarriere wegen einer Erkrankung beendet. Deutsche TV-Sender haben direkt auf die Nachricht und kurzfristig ihr Programm für Filme mit dem Action-Star umgestellt. Heute Abend strahlt auch Kabel eins spontan zwei Bruce Willis-Filme aus, die beste Thriller-Unterhaltung garantieren.

Kabel eins zeigt zwei Bruce Willis-Thriller und eine Doku über den Action-Star

Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender heute zwei Thriller mit dem Action-Star im Abendprogramm. Dazwischen gibt es für Fans ein Porträt über die Karriere des Schauspielers zu sehen.

Das ist das Bruce Willis-Programm am Montag bei Kabel eins

In 16 Blocks spielt Willis den in die Jahre gekommenen Cop Jack Mosley, der einen wichtigen Zeugen vom Polizeirevier zum Gericht befördern soll. Die Entfernung von genau 16 Blocks wird zum Überlebenskampf, denn Auftragskiller wollen den Zeugen aus dem Weg räumen.

In Hostage - Entführt ist Bruce Willis als Geiselnahme-Verhandlungsexperte Jeff Talley zu sehen. Nach einem tragischen Einsatz hat er sich als Polizist zurückgezogen. Als drei gefährliche Jugendliche in die Villa eines korrupten Vermögenden einbrechen und dessen Kinder als Geiseln nehmen, muss Talley nochmal ran. Auch seine eigene Familie ist nämlich plötzlich in Gefahr.



