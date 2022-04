Bruce Willis beendet seine Karriere: Der Action-Star revolutionierte die zwei größten Genres unserer Zeit

Action-Star Bruce Willis muss seine Laufbahn aus tragischen Gründen beenden. Zwei gesamte Filmströmungen sollten bei dieser Gelegenheit ihren Hut ziehen.

Es ist eine traurige Nachricht für Action-Fans: Bruce Willis beendet aufgrund einer Krankheit seine Karriere. Sein Einfluss auf die Filmgeschichte der letzten 40 Jahre kann nicht genug gewürdigt werden, immerhin trug er zu gleich zwei Genre-Revolutionen bei.

Bruce Willis entthronte Stars wie Sylvester Stallone auf dem Action-Olymp

Wer wie ich zu den Spätgeborenen des Action-Genres zählt, neigt dazu, Ikonen in denselben Topf zu werfen. Dabei könnte sich Bruce Willis nicht deutlicher von 80er-Muskelhelden wie Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger unterscheiden.

Der Erfolg seiner Paraderolle in Stirb langsam zeigt nämlich vor allem eines: Das Publikum hatte genug von unzerstörbaren, überlebensgroßen Bizeps-Schränken. Willis führte einen revolutionären neuen Helden-Typus ein. Einen Jedermann, der blutet, jammert und in jeder Szene beinahe draufgeht. Seine Probleme sind greifbar. Sein Heldentum liegt in seiner Verletzlichkeit.

Dieses Rollenprofil konnte der Star erfolgreich in andere Genres transplantieren. Es steckt im abgehalfterten Bodyguard in Last Boy Scout, dem stumpfsinnigen Boxer aus Pulp Fiction oder dem sarkastischen Taxifahrer von Das fünfte Element. Selbst als Weltenretter im Mega-Blockbuster Armageddon bleibt Willis vor allem der beste Papa der Welt.

Ohne Bruce Willis sähe das MCU heute anders aus

Seine einflussreichste Rolle findet sich aber nicht unter seinen Action-Großtaten oder Sci-Fi-Abenteuern. Sie ist Teil eines Films, der neben Willis' Kassenschlagern sehr klein aussieht. Dem Superhelden-Drama Unbreakable - Unzerbrechlich von M. Night Shyamalan.

Der Action-Star nahm sich dort einer Figur an, die gleichzeitig unzerstörbar und zutiefst zerbrochen ist. Einem Anti-Superman, dessen Superkräfte ihm wie Krankheiten erscheinen. Seine Welt ist düster. Er leidet darunter, kein Jedermann mehr sein zu können. Willis reflektierte seine angestammte Rolle unter einem neuen Blickwinkel.

Was Unbreakable für das Superhelden-Genre geleistet hat, ist nicht zu unterschätzen. Wo vorher strahlende Helden und Comic-artige Karikaturen regierten, stand nun ein Mensch mit Zweifeln und Schwächen. David Dunn ist nicht einfach ängstlich wie Peter Parker. Er trauert um einen Teil seiner Seele.

Ohne Willis' Dunn wären die düsteren Batmen von Christopher Nolan und Matt Reeves nur schwer vorstellbar. Auf seiner Grundlage kann The Boys Mythen zerschmettern. Oder Moon Knight psychische Problem thematisieren. Die Unbreakable-Figur zeigte als eine der ersten, wie vielschichtig, düster und reich eine Superhelden-Geschichte sein kann. Nicht nur das MCU schuldet ihrem Darsteller Dank.

Unter die filmgeschichtlichen Revolutionen von Bruce Willis scheint jetzt ein tragischer Schlussstrich gesetzt. Aber sein Einfluss war so ungeheuer, dass die Erben seines Schaffens ihn kaum noch nachvollziehen können. "Wer Filme liebt, liebt Bruce Willis", schrieb Kollege James Woods auf Twitter . Vielen ist nicht klar, wie recht er damit hat.

