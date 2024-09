TV-Tipp fürs Wochenende: Der Quiz-Champion läuft satte 16 Stunden – aber der Grund dahinter ist lobenswert

An diesem Wochenende läuft wieder "Der Quiz-Champion", bei dem diesmal drei Prominente um einen großen Geldbetrag kämpfen. Diesmal unter anderen Vorzeichen - und 16 Stunden live.

An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Bei Der Quiz-Champion, moderiert von Johannes B. Kerner, spielen drei Prominente um das große Geld. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Deutschen Krebshilfe wird das Geld diesmal für einen guten Zweck gespendet. Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special findet allerdings diesmal unter ganz besonderen Bedingungen statt.



Der Quiz-Champion läuft diesmal satte 16 Stunden

Johannes B. Kerner plant einen wahren Quiz-Marathon. Er sagt:



“Wir quizzen uns 16 Stunden lang durch die Nacht und den Morgen und sammeln dabei hoffentlich viel, viel Geld für die gute Sache.”



Dabei können auch Zuschauer:innen anrufen, um Geld für einen guten Zweck zu spenden. Als Kandidat:innen treten Thorsten Zirkel, Annegret Schenkel und Sebastian Klussmann an, um sich den Titel als Quiz-Champion zu sichern. Natürlich sind auch diesmal wieder einige Prominente als Gegner in einzelnen Kategorien vertreten:



Film und Fernsehen: Bastian Pastewka

Literatur und Sprache: Anna Thalbach

Erdkunde: Wigald Boning

Sport: Marcel Reif

Ernährung: Sarah Wiener

Die Experten werden jedoch nicht den ganzen Abend anwesend sein, sondern sich im Laufe des Abends mit anderen Promis, u.a. Faye Montana, Sophia Thiel, Betty Taube und Aurel Mertz austauschen.



Das ZDF sendet die ganze Nacht - eine besondere Herausforderung für Kerner

Das ZDF sendet den 16-stündigen Quizmarathon allerdings nicht durchgehend. Um 20.15 Uhr beginnt Der Quiz-Champion im Zweiten und läuft drei Stunden bis 23.15 Uhr, bis er vom heute-journal abgelöst wird. Wer den Quiz-Marathon verfolgen möchte, kann dies in der ZDF-Mediathek tun, wo der gesamte Marathon als Stream zur Verfügung steht. Im Nachtprogramm von 1.00 Uhr bis 5.30 Uhr wird Der Quiz-Champion wieder im ZDF ausgestrahlt.



“Ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Respekt davor, wie wir uns im Studio gegenseitig wachhalten wollen. Wir müssen es ja bis zum ZDF-Fernsehgarten am nächsten Tag schaffen. Alle sind herzlich eingeladen, uns bei diesem Kampf gegen die Müdigkeit zu begleiten.”



Für Johannes B. Kerner ist eine solche Sendung eine besondere Herausforderung:

Wer beim Spendenmarathon anruft, bekommt vielleicht den einen oder anderen Prominenten ans Telefon. Am Hörer sitzen unter anderem Prominente wie Francis Fulton, Smith, Sabine Postel und Gerit Kling.

Der Quiz-Champion: Wie wird das Geld erspielt?

Für jedes gewonnene Duell erspielen die Kandidat:innen 1000 Euro für die Spendenkampagne. Wer es schafft, sich in jeder Kategorie durchzusetzen, wird am Ende auch am Telefon Spenden sammeln.



Am darauffolgenden Sonntag um 12.15 Uhr endet Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special. Die erspielte Gesamtsumme wird von Andrea Kiewel live im ZDF-Fernsehgarten verkündet.