TV-Tipp fürs Wochenende: "Die wohl gigantischste TV Total-Ausgabe des Jahrhunderts" verspricht 120 Minuten XXL-Unterhaltung

Wer am Samstagabend noch nichts vorhat, sollte sich diesen Termin vormerken: TV Total ist wieder da - und zwar im XXL-Format.

TV Total kehrt im Großformat zurück. Am Samstag, 31. August, wird TV Total XXL in doppelter Länge und vor großer Kulisse ausgestrahlt. Die Show findet in der Lanxess Arena in Köln statt und wird "die wohl gigantischste TV Total-Ausgabe des Jahrhunderts", verspricht der Veranstalter. Aufgezeichnet wird die Show zwei Tage vorher. Tickets sind noch erhältlich.



TV Total XXL mit Sebastian Pufpaff und weiteren musikalischen Gästen

Der Moderator Sebastian Pufpaff zeigt sich im Hinblick auf das bevorstehende TV-Event schlagfertig:



TV total XXL Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom Wort zum Sonntag zu Hause.

Doch Pufpaff ist nicht allein bei TV Total XXL, er erwartet auch Gäste. Die Hausband Heavytones ist wieder mit von der Partie. Dazu kommen Roland Kaiser, Electric Callboy und Bausa als Musik-Acts. Laut Eigenaussage werden noch weitere Gäste als “XXL-Überraschungen” folgen.



Kommt Stefan Raab zurück zu TV Total?

TV Total XXL findet genau zwei Wochen vor dem Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich statt. Über einen Gastauftritt von Raab bei TV Total XXL wird spekuliert. Bestätigt ist aber noch nichts.



Nach Informationen der Bild-Zeitung plant Raab ein Comeback bei RTL, womit ein Gastauftritt bei TV Total XXL unrealistisch erscheint. Raab selbst hat sich dazu allerdings noch nicht geäußert und wird - abgesehen von seinem Boxkampf - vorerst nicht ins Fernsehen zurückkehren.