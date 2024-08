ZDF Magazin Royale & heute show: Wann endet die Sommerpause der Late-Night Shows?

Das ZDF Magazin Royale und die heute show sind beliebte Late Night Formate. Bekannt ist aber auch, dass die Late Night Shows eine lange Sommerpause einlegen. Doch wann endet diese Sommerpause?

Fans von Late-Night-TV-Shows müssen im Sommer besonders leiden, denn ihre Lieblinge sind in der Sommerpause und kommen meist erst nach mehreren Wochen wieder. Doch während einige TV-Shows eine Sommerpause einlegen, laufen andere kontinuierlich weiter.



ZDF Magazin Royale und heute show in der Sommerpause: Wann geht es weiter?

Jan Böhmermann ist mit seinem ZDF Magazin Royale seit dem 7. Juni in der Sommerpause. Die Sendung pausiert für 12 Wochen. Somit ist Jan Böhmermann schon diese Woche am 30. August wieder am Start.



Auch die heute-show ist seit dem 7. Juni in der Sommerpause. Oliver Welke und sein Team sind aber erst nächste Woche, am 6. September, zurück. Dafür gab es im Juni und August einige Specials mit Lutz van der Horst und Fabian Köster im ZDF zu sehen.



Gibt es Late-Night-Shows die zurzeit nicht in der Sommerpause sind?

Wer es nicht abwarten kann, für den gibt es Inas Nacht. Ina Müller präsentiert ihre Late-Night-Show in der Kneipe “Zum Schellfischposten”. Das Besondere an diesem Format ist die kleine, intime Atmosphäre. Jeder Gast kann ein alkoholisches Getränk bestellen und die Sendung wird von einer Band begleitet. Inas Nacht startet meist im Sommer und läuft derzeit jeden Donnerstag um 23:35 Uhr im Ersten.



Wer des Englischen mächtig ist, kann auch auf amerikanische Late-Night-TV-Shows zurückgreifen. Aktuell laufen z.B. die Daily Show oder Last Week Tonight mit John Oliver.



Laufen Joko & Klaas wieder im deutschen Fernsehen?

Joko & Klaas haben mit dem Ende von Circus HalliGalli eigentlich das Ende ihrer gemeinsamen Late-Night-Show-Karriere angekündigt. Doch in der Vergangenheit haben die beiden noch einige Aktionen zusammen durchgeführt. Mit Joko & Klaas gegen ProSieben kämpften beide um die begehrte Sendezeit bei ProSieben, um auf aktuelle gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Es ist nicht auszuschließen, dass das Format in Zukunft weitere Staffeln haben wird, auch wenn die genauen Sendetermine noch nicht bekannt sind.



Klaas Heufer-Umlauf hat auch eine eigene Sendung namens Late Night Berlin. Für dieses Jahr ist die Staffel allerdings schon zu Ende und wann die nächste Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

ProSieben / Benedikt Müller Joko & Klaas treten in ihrer Spielshow Das Duell um die Welt noch zusammen auf

Steht Stefan Raab vor einem Comeback?

Stefan Raab hat seine TV-Karriere bereits vor einigen Jahren beendet und ist, abgesehen von vereinzelten Auftritten, nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Für den 14. September plant Raab einen Showboxkampf gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich auf RTL. Die Bild-Zeitung spekuliert allerdings über ein großes Raab-Comeback bei RTL. Damit würde er seinem ehemaligen Sender ProSieben starke Konkurrenz machen.



RTL teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, man werde nichts bestätigen. Es bleibt also abzuwarten, ob Stefan Raab wirklich zurückkehrt.