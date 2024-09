TV-Tipp: Jason Statham als extrem harter Auftragskiller ist das unterhaltsamste, was ihr heute Abend sehen werdet

Wo Jason Statham hinlangt, wächst kein Gras mehr. Das gilt auch für diese TV-Empfehlung, in der er einen richtig coolen und harten Auftragskiller spielt.

Jason Statham muss sich in unserem heutigen TV-Tipp nicht nur mit dem Tod eines alten Freundes und einem höchst persönlichen Auftrag, sondern auch noch mit einem neuen Sidekick herumschlagen. Das alles ergibt in The Mechanic einen saucoolen, ziemlich harten und höchst unterhaltsamen Action-Thriller, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Heute im TV: Darum geht's in The Mechanic

Bishop ist so ein guter Auftragskiller, dass in der Regel niemand mitbekommt, dass er zugeschlagen hat. Läuft alles nach Plan, verschwindet er spurlos. Ein besonders kniffliger Auftrag setzt ihn auf seinen Freund und Mentor Harry an, den er widerwillig um die Ecke bringt. Am Grab des Verstorbenen trifft Bishop dann allerdings auf Harrys Sohn Steve.

Steve und Bishop tun sich nach anfänglichen Differenzen zusammen und Bishop nimmt den Sohn seines Freundes unter die Fittiche, um ihm sein Handwerk beizubringen. Die ersten gemeinsam durchgeführten Aufträge laufen ziemlich schief, aber schweißen das ungleiche Paar zusammen. Letztlich finden sie heraus, dass Harry zu unrecht getötet wurde – und Steve entdeckt, wer wirklich dahinter steckt.

Härter, actionreicher und unterhaltsamer wird es heute garantiert nicht im TV

Es macht einfach richtig viel Spaß, Jason Statham in seiner Paraderolle als wortkarger und unfassbar cooler Auftragskiller zu sehen. Dazu kommt hier noch die komplizierte Beziehung zu seinem Schützling, den er erst nur höchst widerwillig zu einem weiteren Mechaniker ausbildet.

Das Ganze wird garniert mit haufenweise coolen One-Linern, schönen Bildern, schicken Locations und natürlich jeder Menge Action. Wenn klar wird, dass die beiden Auftragskiller gegeneinander antreten müssen, kommt entsprechend große Spannung auf.

Action satt und noch mehr harte Kerle gefällig? Dann dürfte Arnold Schwarzeneggers Phantom Kommando genau das Richtige für euch sein. Der Film hätte sogar noch krasser werden können: Eine Action-Idee von Arnold Schwarzenegger selbst war so brutal, dass sie dem Star verboten wurde.



TV oder Stream: Wann und wo läuft The Mechanic?

The Mechanic kommt am heutigen Montag, den 23. September 2024 um 23:15 Uhr auf kabel eins. Eine Wiederholung folgt dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2:00 Uhr.

Ihr könnt den Jason Statham-Streifen aber auch bei Google, YouTube, Amazon, MagentaTV, Maxdome und Apple TV leihen oder kaufen.

