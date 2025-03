Über 60 Jahre alte Sci-Fi-Serie präsentiert überraschend düsteren Trailer – die neue Staffel entscheidet über alles

Die Zukunft von Doctor Who ist ungewiss. Kann die 15. Staffel die langjährige Sci-Fi-Institution retten? Der neue Trailer verspricht eine überaus finstere Staffel.

Für Doctor Who geht es in Staffel 15 um die Sci-Fi-Wurst. Wird es gleich im Anschluss weitere Folgen für die seit 62 Jahren existierende Serie geben oder muss das Format erstmals seit 2005 eine von Fans gefürchtete Sendepause einlegen?

Im letzten Staffelfinale kämpfte der Doctor (Ncuti Gatwa) gegen den Gott des Todes – und trotzdem wirkt der Trailer zur kommenden Staffel noch ein ganzes Stück düsterer.

Doctor Who Staffel 15: Neuer Companion, neue Abenteuer und eine Cartoon-Bedrohung im Trailer

In der 15. Staffel von Doctor Who nimmt der Doctor (Gatwa) seine neue TARDIS-Beifahrerin Belinda Chandra (Varada Sethu) wie gewohnt auf ein Abenteuer durch Raum und Zeit mit – ist aber den Rest der Season damit beschäftigt, sie wieder sicher auf die Erde zurückzubringen. Was womöglich im Wege der erfolgreichen Rückkehr steht, sind mehrere Gefahren, wie eine im Trailer zu sehende Riesenspinne und der Cartoon-Bösewicht Mr. Ring-a-Ding, der 1952 aus einer Kinoleinwand schlüpft. Seht selbst:

Doctor Who - S41 Trailer (Deutsch) HD

In der englischen Originalversion wird der Cartoon-Schurke von Alan Cumming (The Good Wife) gesprochen, der in der Vergangenheit schon König James I. in Doctor Who gespielt hatte. Showrunner Russell T. Davies hatte Folgendes über ihn zu sagen:

Nur Alan Cumming konnte einem ungestümen Cartoon so viel Witz, Boshaftigkeit, Gefahr und Spaß verleihen. Er macht das Doctor Who-Universum wilder und verrückter als je zuvor und es ist eine absolute Ehre, ihn an Bord der TARDIS willkommen zu heißen.

Zurück im Cast sind auch Ex-Companion Ruby Sunday (Millie Gibson), UNIT-Chefin Kate Lethbridge-Stewart (Jemma Redgrave), die omnipräsente Susan Triad (Susan Twist) und die geheimnisvolle Mrs. Flood (Anita Dobson), die jetzt schon mehrfach die vierte Wand durchbrach und viele Fantheorien bezüglich ihrer wahren Identität hervorbrachte.

Wird Staffel 15 das Ende von Doctor Who sein?

Staffeln sind mittlerweile kompliziert bei Doctor Who, denn Staffel 14 von New Who ist gleichzeitig die insgesamt 41. Staffel und wird darüber hinaus offiziell Staffel 2 genannt, weil man ab dem Start beim internationalen Disney+ ebenfalls von vorn anfing zu zählen. Außerdem heißen neue Serienkapitel in Großbritannien nicht Season, sondern Series.

Die größere Frage, die Doctor Who-Fans aktuell auf den Lippen brennt, ist allerdings die nach der Zukunft der Serie. Wird es eine 16. Staffel geben oder hat die BBC insgeheim schon den Stecker gezogen? Gegenüber der Radio Times dementierte die britische Sendeanstalt zumindest dieses Gerücht, bestätigte aber, wie wichtig die 15. Staffel jetzt sein wird:

Doctor Who wurde nicht auf Eis gelegt. Wie zuvor erklärt, wird die Entscheidung bezüglich Staffel 3 nach der Ausstrahlung von Staffel 2 gefallen.

Die Einschaltquoten im britischen Fernsehen sind aktuell im Keller, allerdings wissen wir nicht, wie erfolgreich Doctor Who international auf Disney+ streamt. Showrunner Davies hat jedoch sein Ziel erreicht, die Serie wieder etwas zu vereinfachen und auf ein jüngeres Publikum zuzuschneiden, das nun wieder vermehrt einschaltet.

Wann kommt die neue Staffel von Doctor Who zu Disney+?

Die 15. beziehungsweise 41. beziehungsweise 2. Staffel von Doctor Who kommt am 12. April 2025 zum hiesigen Disney+ und darf dort gegen 21 Uhr erwartet werden. Insgesamt werden wöchentlich acht neue Episoden online gehen.