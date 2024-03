Überraschende Fortsetzung zum besten Film 2023 ist jetzt da: Streamt die Horror-Version des Superhelden-Krachers gratis ohne Abo

Das animierte Spider-Man-Spektakel Across the Spider-Verse ist der beste Marvel-Film der letzten Jahre. Vor der Fortsetzung ist jetzt ein ungewöhnlicher Ableger auf YouTube erschienen.

Kaum ein Superhelden-Film hat die abgefahrenen Möglichkeiten des Multiversums so stark ausgenutzt wie Spider-Man: Across the Spider-Verse. Der animierte Marvel-Kracher war ein visuell wie erzählerisch so grandios gestaltetes Superhelden-Erlebnis, dass der Blockbuster letztes Jahr in der gemeinsamen Film-Top 10 von Moviepilot und FILMSTARTS auf Platz 1 landete.

Die Fortsetzung Spider-Man: Beyond the Spider-Verse musste aufgrund des großen Animationsaufwands leider auf 2025 verschoben werden, doch Fans bekommen jetzt einen kreativen Trost zu sehen. Der Special-Kurzfilm mit Horror-Einschlag ist gratis ohne Abo streambar.

Spider-Verse-Kurzfilm ist jetzt auf YouTube verfügbar

Ohne Zusatzkosten könnt ihr den neuen Kurzfilm The Spider Within: A Spider-Verse Story ab sofort direkt auf YouTube schauen:

Der Marvel-Ableger wurde von Jarelle Dampier inszeniert und dreht sich um Miles Morales (Shameik Moore), der nach einem besonders harten Tag eine Panikattacke erlebt, durch die er sich den Manifestationen seiner Angst stellen muss. Der siebenminütige Spider-Man-Kurzfilm wurde dafür mit schaurigen Horror-Elementen versehen, um das Superhelden-Universum mit frischen Ansätzen originell zu erweitern.

Der Regisseur von The Spider Within: A Spider-Verse Story hat letztes Jahr im Interview mit The Wrap erklärt, dass der Kurzfilm von seinen eigenen Panikattacken und einer wiederkehrenden Schlafparalyse inspiriert wurde.

Wann startet Spider-Man: Beyond the Spider-Verse im Kino?

Der dritte Spielfilm des animierten Superhelden-Universums erscheint irgendwann 2025. Ein genaues Datum wurde noch nicht verkündet.

Falls ihr Across the Spider-Verse noch gar nicht gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr das geniale Animationsspektakel gerade bei Netflix im Abo streamen.