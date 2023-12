Die besten Filme 2023: Das ist die Top 25 des Jahres

Das Jahr ist fast vorüber, aber welche sind die besten Filme 2023? Die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS haben abgestimmt und präsentieren euch die Top 25 des Jahres.

Das Filmjahr stand im Zeichen des Barbenheimer-Phänomens, doch auch über Barbie und Oppenheimer hinaus hielt 2023 zahlreiche Überraschungen und Entdeckungen bereit. Altmeister meldeten sich mit ausufernden Epen zurück, während sich Neulinge auf der Bühne behaupteten. Damit ihr den Überblick und natürlich zahlreiche Empfehlungen erhaltet, haben sich die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS zum vierten Mal zusammengetan und die besten Filme des Jahres gewählt.

Wie entstand die Top 25 der besten Filme 2023?

Die Wahl fand folgendermaßen statt:

Jedes Redaktionsmitglied von Moviepilot und FILMSTARTS hat eine Liste mit den 10 besten Filmen des Jahres abgegeben.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Die Punkte wurden zusammengerechnet und das Ergebnis ist die folgende Top 25.

Die Filme mussten ein Kriterium erfüllen: Kino-, DVD-, TV- oder Streaming-Premieren zwischen dem 01.01.2023 und dem 31.12.2023.

26 Personen haben insgesamt 84 verschiedene Filme eingereicht. Platz 1 und Platz 2 der besten Filme des Jahres trennen nicht einmal 10 Punkte und auch das Rennen dahinter fiel denkbar knapp aus. Das spricht nicht nur für den vielfältigen Geschmack unserer Redaktionen, sondern auch für ein starkes Filmjahr 2023.

Genug der Vorrede. Es folgt die Liste der besten Filme des Jahres – mit Links und Hinweisen, wo ihr sie streamen könnt.

Die besten Filme 2023 - Platz 25: Die Tribute von Panem - The Ballad Of Songbirds & Snakes

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Vorgeschichte der Hunger Games-Filme mit Jennifer Lawrence gehört zu den positiven Blockbuster-Überraschungen des Jahres. Wo andere Reihen unter Effekte-Geröll zusammenbrachen, behauptete sich Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes mit einem starken Charakterfokus und unverbrauchten Stars (Rachel Zegler und Tom Blyth).

Läuft im Kino

Die besten Filme 2023 - Platz 24: No One Will Save You

No One Will Save You - Trailer (English) HD

Eine junge Frau (Kaitlyn Dever) will die Welt hinter sich lassen, wird in ihrer Isolation allerdings von einer Alien-invasion gestört. Der effektive Science-Fiction-Horror-Film No One Will Save You begeisterte selbst Horror-Legende Stephen King.

Die besten Filme 2023 - Platz 23: The Quiet Girl

The Quiet Girl - Trailer (Deutsch) HD

The Quiet Girl erzählt die Geschichte eines neunjährigen Mädchens, das nach Jahren der Vernachlässigung einen Sommer bei entfernten Verwandten erlebt und aufblüht. Das magisch naturalistische Drama von Debütant Colm Bairéad wurde mit einer Oscar-Nominierung für den Besten Internationalen Film belohnt.



The Quiet Girl läuft im Kino

Die besten Filme 2023 - Platz 22: Die Frau im Nebel

Die Frau im Nebel - Trailer (Deutsch) HD

Über Park Chan-wooks eleganten Thriller Die Frau im Nebel schreibt Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf:

Park Chan-wook breitet in 139 Minuten einen Film voller unerwarteter Wendungen aus, der sich besonders vor einem Großmeister des Kinos verbeugt: Alfred Hitchcock. Hae-joon erlebt hier im Grunde seinen eigenen Vertigo – Aus dem Reich der Toten und verliert sich im Labyrinth seiner eigenen Obsession.

Die Frau im Nebel streamt bei Mubi

Die besten Filme 2023 - Platz 21: Der Killer

Der Killer - Trailer (Deutsch) HD

In Teilen ist Der Killer genau das, was man von einem Auftragskiller-Film von David Fincher (The Social Network) erwartet: methodisch recherchiert und sekundengenau kontrolliert. Überraschender ist der Humor des Films, der sich vielleicht nicht sofort erschließt, der Story aber eine doppelbödige Aura verleiht.

Der Killer streamt bei Netflix

Die besten Filme 2023 - Platz 20: Passagiere der Nacht

Passagiere der Nacht - Trailer (Deutsch) HD

Bereits bei der Berlinale-Premiere von Passagiere der Nacht im fernen Jahr 2022 verzauberte das französische Familiendrama mit Charlotte Gainsbourg. Dieses Jahr erhielt es einen Kinostart: "Alles ändert sich im Verlauf des Films. Trotzdem bleibt ein derart klares Gefühl für eine Zeit, einen Ort, ein Zusammenleben, dass es direkt ins Herz sticht, sobald sich der Gedanke an dessen Verschwinden einschleicht."

Passagiere der Nacht ist in der Kauf- und Leihversion erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 19: Nimona

Nimona - Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh sah mit Nimona endlich einen guten Fantasy-Film von Netflix und zwar einen "äußerst vergnüglichen Fantasy-Krimi, der Kategorien wie Gut und Böse infrage stellt. [...] Und das Beste daran: Unter der quirlig-bunten Oberfläche des temporeichen Animationsabenteuers verbirgt sich eine Botschaft mit echtem Tiefgang."

Nimona streamt bei Netflix

Die besten Filme 2023 - Platz 18: Godzilla Minus One

Godzilla Minus One - Trailer (Deutsch) HD

Ein Monster-Spektakel als Historienfilm hat Takashi Yamazaki mit Godzilla Minus One in Szene gesetzt. Sein Drama mit Riesen-Echen-Zerstörungseinlagen ringt dem Kaiju-Mythos noch 70 Jahre nach seinem ersten Film-Landgang originelle Facetten ab.

Godzilla Minus One läuft im Kino

Die besten Filme 2023 - Platz 17: The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin - Trailer (Deutsch) HD

"The Banshees of Inisherin erzählt voll liebevoller Härte vom brutalen Ende einer ungleichen Männerfreundschaft zu Zeiten des irischen Bürgerkriegs. Martin McDonagh schont seine Charaktere nicht, bei denen fast jeder Dialog in einem verbalen Gefecht endet und die mehr als einmal bluten müssen, aber er versteht sie auch in ihrem Starrsinn, ihren unerfüllten Wünschen und ihren Ängsten", schrieb Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig nach der Premiere in Venedig.



The Banshees of Inisherin streamt bei Disney+

Die besten Filme 2023 - Platz 16: Das Lehrerzimmer

Das Lehrerzimmer - Trailer (Deutsch) HD

Das Pädagogen-Leben entwickelt sich zum Psycho-Thriller in Das Lehrerzimmer von Ilker Çatak, in dem eine junge Lehrerin eine Diebstahlserie aufdeckt. Leonie Benesch begeistert ebenso wie die nur schwer erträgliche Atmosphäre eines Schneeballeffekts, in dem sich eine vermeintliche gute Tat als zerstörerische Lawine zurückmeldet.

Das Lehrerzimmer ist in der Kauf- und Leihversion erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 15: Pearl

Pearl - Trailer (Deutsch) HD

Pearl ist nach X der zweite Film in Ti Wests Horror-Trilogie mit Mia Goth, die sich zur Königin des blutverschmierten Psychotaumels mausert. Der an Douglas Sirk angelehnte Albtraum filtert die Farben eines 50er-Jahre-Melodrams durch die Geschichte einer brutalen Emanzipation in einer Kleinstadt während des Ersten Weltkriegs.

Pearl streamt in der Kauf- und Leihversion

Die besten Filme 2023 - Platz 14: Past Lives

Past Lives - Trailer (Deutsch) HD

"Mitunter fühlt sich Past Lives - In einem anderen Leben wie eine behutsame Mischung aus dem RomCom-Klassiker Schlaflos in Seattle und David Leans Meisterwerk Begegnung an. Alle drei Filme durchdringt ein zerreißendes Gefühl der Unerreichbarkeit und die Frage: 'Was wäre, wenn?.' Wo viele Liebesgeschichten früher oder später ein Signal geben, in welche Richtung sich die Gefühle entwickeln, lotet Past Lives diese beständig neu aus", schrieb Matthias Hopf von der Berlinale.

Past Lives ist in der Kauf- und Leihversion erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 13: Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins

Mission Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

"Das Kunststück von Mission: Impossible 7 ist, dass der Film nervenaufreibend und verspielt zugleich ist. Durch seinen Detailreichtum bringt McQuarrie Abwechslung in die Action und fordert uns auf, uns in jede verzwickte Situation hineinzudenken."

Mission Impossible 7 ist in der Kauf- und Leihversion erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 12: Die Fabelmans

Die Fabelmans - Trailer 2 (Deutsch) HD

"Mit Die Fabelmans hat Steven Spielberg nicht sein Cinema Paradiso oder Belfast gedreht, also eine idealistische Verklärung des Kinos. Dafür gerät die autobiografische Fiktion zu sperrig. Für mich als Spielberg-Fan seit ich denken kann, fühlte sich dieser Film wie eine Therapie-Sitzung mit meinem Helden an. Unangenehm intim, mit einem Hang zum Oversharing."



Die Fabelmans streamt bei WOW *

Die besten Filme 2023 - Platz 11: Anatomie eines Falls

Anatomie eines Falls - Trailer (Deutsch) HD

Für Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh ist der Oscar-Kandidat der beste Film des Jahres: "Anatomie eines Falls punktet für mich als Platz 1 nicht nur mit einer fantastischen Sandra Hüller, sondern auch mit zweieinhalb Stunden genüsslich ausgekosteter Ungewissheit. Dass das Ende es schafft, die Frage nach dem Täter unerwartet in eine andere Richtung zu verschieben, ist da nur die letzte Krönung dieses starken Charakterkinos."

Anatomie eines Falls läuft im Kino

Die besten Filme 2023 - Platz 10: John Wick: Kapitel 4

John Wick: Kapitel 4 - Trailer (Deutsch) HD

170 Minuten lang ist die stylische Action-Orgie John Wick: Kapitel 4 geworden, in der Keanu Reeves Auftragskiller eine Blutspur von Marokko über Osaka bis nach Berlin und Paris hinterlässt. Die außerordentliche Kreativität des Teams von Regisseur Chad Stahelski erreicht in Teil 4 neue Höhen, in dem einfallsreiche Choreografien und ungewohnte Schauplätze derart abwechslungsreich in Szene gesetzt werden, dass die Laufzeit oder Bodycount kaum ins Gewicht fällt.

John Wick: Kapitel 4 ist in der Kauf- und Leihversion erhältlich.

Die besten Filme 2023 - Platz 9: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Für FILMSTARTS-Redakteur Julius Vietzen ist Guardians of the Galaxy Vol. 3 der "berührendste und schönste Film des Jahres 2023" und "der perfekte Beweis dafür, dass es mit der vielzitierten Marvel-Müdigkeit vielleicht doch gar nicht so schlimm ist". Kollege Markus Trutt stimmt zu: "Ein ebenso emotionaler wie befriedigender Abschluss von James Gunns MCU-Trilogie, bei dem jeder und jede aus der Chaoten-Truppe noch mal (mindestens) einen großen Moment bekommt, wobei Rockets tieftragische Hintergrundgeschichte alles zusammenhält."

Guardians of the Galaxy Vol. 3 streamt bei Disney+ *

Die besten Filme 2023 - Platz 8: Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Es hat eine gewisse Poesie, dass das Underdog-Abenteuer Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben selbst zum unterschätzten Helden des Filmjahrs 2023 wurde. Trotz positiver Kritiken blieb der Fantasy-Film mit Chris Pine und Michelle Rodriguez ein Geheimtipp, der an den Kinokassen hinter den finanziellen Erwartungen zurückblieb. Das sollte einen nicht davon abhalten, das vorzüglich besetzte Abenteuer und seine witzigen wie kreativen magischen Einfälle daheim zu entdecken. FILMSTARTS-Redakteurin Madlen Zimmermann fasst zusammen: "Für mich auf Platz 1, da ich ohne Erwartungen sehr positiv im Kino überrascht wurde."

Dungeons & Dragons streamt bei WOW * und Paramount+ *

Die besten Filme 2023 - Platz 7: Babylon – Rausch der Ekstase

Babylon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Jede Minute von Babylon ist Ausdruck der Carte Blanche, die La La Land-Regisseur Damien Chazelle für die Realisierung seines Traums vom alten Hollywood erhalten hat. "Babylon ist Kino-Liebesbrief und Filmgeschäft-Abrechnung zugleich. Ein wilder, befreiender Rausch, der mehrmals in eine reuevolle Katerstimmung übergeht und letztendlich seine selbstbewusst-widersprüchliche Art zu einem bittersüßen Schluss führt", schreibt FILMSTARTS-Redakteur Sidney Schering.



Babylon streamt bei WOW * und Paramount+ *

Die besten Filme 2023 - Platz 6: Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Martin Scorsese hat mit Killers of the Flower Moon "ein wütendes True Crime-Epos vorgelegt und einen traurigen Liebesfilm, gespielt von einem grandiosen Ensemble voller Gegensätze." Leonardo DiCaprio und Robert De Niro heißen die großen Stars auf dem Poster, aber Lily Gladstone stiehlt allen die Show als Osage-Frau, deren Familie in den 1920er Jahren durch eine Verschwörung gieriger Weißer dahingerafft wird.

Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger schreibt über ihren Platz 1 des Kinojahres: "Killers of the Flower Moon ist mein Film-Favorit 2023, weil er mit 3 Stunden und 26 Minuten die einzig wahre Länge für diese entlarvende, niederschmetternde und viel zu unsichtbare Geschichte hat."

Killers of the Flower Moon läuft im Kino und ist in der Kauf-Version online erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 5: Tár

Tár - Trailer 3 (Deutsch) HD

"Cate Blanchett reißt einen in den Bann mit ihrer souveränen Strahlkraft, so wie Tár zu Beginn ein Publikum bei einem Interview umgarnt. Sie gibt sich kühl, aber nicht kalt, kontrolliert, aber nicht kontrollierend. Man folgt der Künstlerin auf der Suche nach Perfektion von Probe zu Probe in einem Film, der fast dokumentarisch die Regeln dieser Musik-Parallelwelt aufsaugt. Nur lässt sich die Schneise der Verwüstung, die Tár zurücklässt, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in Träume und Rätsel und in die Vergangenheit schieben. Sie wächst und wächst in dem 158-Minuten-Psychotrip und gibt Blanchett reichlich Gelegenheit, ihre schauspielerischen Grenzen auszuloten."

Tár ist in der Kauf- und Leihversion erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 4: Barbie

Barbie - Ken Exclusive (Deutsch) HD

Hollywood bemüht sich seit Jahren um eine Verfilmung des Plastik-Traums Barbie und trotzdem hätte kaum jemand den Erfolg von Greta Gerwigs Film vorhersagen können. Der Film begegnet seinem kleinen und großen Publikum auf Augenhöhe, statt sich nur auf den Verkauf von Tickets und Traumhäusern zu konzentrieren. Video-Producer Nino Steffeck schreibt über seinen Top-Film des Jahres:

"Wenn man überlegt, welcher Film das Kinojahr 2023 am meisten geprägt hat, gibt es für mich keine andere Wahl als Barbie. Dieser postmoderne, pinke Plastikpuppen-Film ist einfach prädestiniert für die Pole Position!"



Barbie ist der Kauf- und Leihversion erhältlich

Die besten Filme 2023 - Platz 3: Roter Himmel

Roter Himmel - Trailer (Deutsch) HD

"Wie in Undine, Transit und besonders dem waldigen Barbara, durchzieht Roter Himmel ein betörender Sinn für Romantik, ein Gefühl, dass die große Liebe um die Ecke warten könnte. Oder draußen auf der Lichtung in Mecklenburg-Vorpommern. In den tiefsten Cringe-Momenten von Leon zieht einem diese Petzold'sche Verzauberung im Nu wieder heraus."



FILMSTARTS-Redakteur Michael Bendix schreibt: "Spätestens als Paula Beer gleich zweimal hintereinander dasselbe Heinrich-Heine-Gedicht rezitiert, wusste ich, dass Kino 2023 nicht mehr leisten können wird." Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig fasst seinen Platz 1 des Kinojahres zusammen: "Ein unendlich bewegender Film, der auf einzigartige Weise die absurden Seiten von Leben, Liebe und Kunst zeigt."

Roter Himmel streamt bei Mubi

Die besten Filme 2023 - Platz 2: Oppenheimer

Oppenheimer - Trailer 2 (Deutsch) HD

"Oppenheimer ist selbst im Schaffen von Nolan ein neues Extrem. Von Anfang an wirkt der Film, als hätte sein Regisseur Szenen gewöhnlicher Biopic-Stationen zerhackt und als Fiebertraum-Schnitt-Inferno neu zusammengesetzt", schreibt Moviepilot Redakteur Patrick Reinbott über Christopher Nolans Filmbiografie des Vaters der Atombombe. Cillian Murphy trägt das zwischen den Zeiten springende Epos, als hätte er im Kino nie etwas anderes gemacht, während Robert Downey Jr. nach Jahren in der Superheldenmaschinerie als vom Neid zerfressener Gegenspieler von Oppenheimer aufblüht.

Oppenheimer streamt in der Kauf- und Leihversion

Die besten Filme 2023 - Platz 1: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 3 (Deutsch) HD

Spider-Man: Across the Spider-Verse war dieses jahr ein Lichtblick im kriselnden Superhelden-Kino. In den Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS fand Miles Morales zweites Abenteuer zahlreiche Fans. FILMSTARTS-Redakteurin Joanna John schreibt über ihren Platz 1: "Die Story war größer, wilder, verrückter und [...] gleichzeitig gab es mehr emotionale ruhige Charaktermomente, die mich zu Tränen rührten. Ich war so gefesselt, dass ich geradzu geschockt war von dem 'to be continued' am Ende. Ich hätte auch noch zwei Stunden weiterschauen können."

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler vergab ebenfalls 10 Punkte: "Across the Spider-Verse übertrumpft nicht nur alle Live-Action-Spider-Man-Filme, sondern überwältigt auch als Meilenstein des Animationsfilms, der seine Filmform visuell und technisch auf ein völlig neues Level hebt."



Across the Spider-Verse streamt bei Netflix.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.