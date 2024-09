Überraschung für Alles was zählt-Fans: Schauspieler beliebter Rolle wird ausgewechselt

Fans gewöhnen sich schnell an die Gesichter ihrer Serien-Lieblinge. Doch selten kommt es vor, dass eine Rolle durch einen Recast ein neues Gesicht bekommt.

Ob Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Berlin – Tag & Nacht oder Alles was zählt – Fans der Serien haben ihre Lieblinge und können sich nicht vorstellen, dass jemand anderes die Rolle als der oder die Darsteller:in übernimmt. Doch manchmal gibt es ungeplante Wendungen, die eine Produktion dazu bringen, eine Rolle neu zu besetzen. GZSZ machte es in der Vergangenheit bereits vor und auch Berlin – Tag & Nacht musste kürzlich die Rolle Jonas recasten. Jetzt trifft es auch einen Alles was zählt-Charakter.

Alles was zählt-Rolle mit neuem Gesicht: Er ist der Neue

Im Dezember 2022 hatte sich die Rolle Alexander von Altenburg, der uneheliche Sohn von Maximilian von Altenburg (Francisco Medina), für längere Zeit aus Essen verabschiedet- Alexander wollte in einem Fußballinternat in München an seiner Karriere arbeiten. Damals noch in seiner alten Besetzung Oscar Kafsack.

Alexander von Altenburg kehrt nun nach Essen zurück, denn er hat große Neuigkeiten für seine Familie: Ein großer Fußballverein in München hat ihm einen Profivertrag angeboten. Doch für die Fans wird sich einiges ändern, denn die Rolle bekommt eine neue Besetzung. Ab sofort verkörpert Leon Klein die Figur. Leon selbst hat vor allem seine Affinität zu Fußball mit Alexander gemeinsam, auch wenn er von einer Profikarriere weit entfernt ist. Im Interview mit RTL erklärte er, wie der Recast für ihn gelaufen ist:

Das war anfangs schon eine Herausforderung, weil man einer etablierten Figur gerecht werden muss. Aber mit der Zeit macht man die Rolle zu seiner eigenen. Ein Recast bringt frischen Wind, aber auch Verantwortung mit sich.

Neben dem Fußball teile er mit seiner Rolle auch den Humor und Ehrgeiz.









Großes Drama: Darauf können sich die Fans freuen

Zurück in Essen will Alexander die Zeit mit seinem Onkel Ben (Jörg Rohde) nutzen und hilft ihm dabei, ein Cocktail-Event vorzubereiten. Dabei kommt es jedoch zu einem Vorfall mit schwerwiegenden Folgen: Alexander verletzt sich schwer am Knöchel und steht vor der Entscheidung, ob er Proband für Imanis Studie wird, sich mit der Knochennährlösung behandeln zu lassen. Doch auch die Liebe kommt nicht zu kurz. Im Krankenhaus lernt er Leyla (Suri Abassi) kennen, die wegen einer Herzmuskelentzündung behandelt werden muss. Sie hilft ihm bei der Entscheidung und die beiden kommen sich näher.