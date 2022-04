Ultimativer Marvel-Traum: So gut standen die Chancen für Spider-Man 4 mit Tobey Maguire seit Jahren nicht

Vor Doctor Strange 2 hat Sam Raimi die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire gedreht. Jetzt zeigt sich der Regisseur für die Idee eines vierten Teils begeistert wie nie.

In knapp einem Monat startet mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness der nächste große MCU-Kracher im Kino. Durch den Blockbuster kehrt auch ein alter Marvel-Bekannter zurück: Sam Raimi hat damals schon die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire gedreht.

Nach dem gefeierten Auftritt des Stars in Spider-Man: No Way Home ist der Regisseur jetzt so offen wie nie für die Idee eines neuen Films mit Maguire. Es fehlt nur noch die Bereitschaft des Marvel-Studios.

Sam Raimi schwärmt für mehr Spider-Man mit Tobey Maguire

Wie Slash Film berichtet, wurde der Doctor Strange 2-Regisseur von Fandango auch zu den Chancen für einen weiteren Spider-Man-Film mit Tobey Maguire und Mary Jane-Star Kirsten Dunst gefragt. Sam Raimi zeigt sich bei seiner Antwort mehr als offen für zukünftige Möglichkeiten:

Nachdem ich Doctor Strange 2 gemacht habe, ist mir klar geworden, dass alles möglich ist, wirklich alles im Marvel-Universum, alle Team-Ups. Ich liebe Tobey. Ich liebe Kirsten Dunst. Ich denke, dass alles möglich ist. Ich habe keine richtige Geschichte oder einen Plan.

Ich weiß nicht, ob Marvel gerade daran interessiert wäre. Ich weiß nicht, was sie darüber denken. Ich habe das nicht wirklich verfolgt. Aber es klingt schön. Auch wenn es kein Spider-Man-Film wäre, ich würde gerne wieder mit Tobey in einer anderen Rolle arbeiten.

Schaut hier noch Yves' Ranking aller Spider-Man-Filme:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Spider-Man Filme | Ranking nach No Way Home

Nach Tobeys Maguires Spider-Man-Rückkehr in No Way Home sind im MCU jetzt wieder alle Möglichkeiten offen. Durch das Multiversum lassen sich noch die verschiedensten Geschichten mit dem Kult-Star erzählen und Regisseur Sam Raimi ist ganz offensichtlich bereit dafür. Am Ende liegt die Entscheidung vor allem bei MCU-Chef Kevin Feige, ob er diesen ultimativen Marvel-Traum wahr machen will.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien auf Disney+?

In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Marvel und Star Wars genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Marvel und Star Wars mit spektakulären neuen Serien. Wir vergleichen die neuen Serien-Zeitalter der beiden Franchises und sprechen über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Würdet ihr gerne noch einen Spider-Man-Film mit Tobey Maguire sehen?