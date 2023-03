Ultra-realistische Drachenstatue ist der Blickfang jeder Game of Thrones-Sammlung - und bei Amazon gerade besonders günstig

Wenn ihr eurer Game-of-Thrones-Sammlung ein schickes Kronjuwel verpassen wollt, solltet ihr jetzt unbedingt bei Amazon vorbeischauen. Dort gibt es eine original-lizenzierte Drachenstatue, die vor Detailreichtum nur so strotzt.

Passionierte Fans von Game of Thrones wissen: Drachen spielen in Westeros eine wichtige Rolle. Deshalb bieten sie sich auch als perfekte Dekoration für die eigene GoT-Sammlung an. Neben Nachbildungen der Dracheneier von The Noble Collection, die wir euch bereits vorgestellt haben, gibt es bei Amazon derzeit eine besonders realistische Statue des Drachen Drogon zu kaufen - und die verschönert euren GoT-Schrein garantiert.

Original-lizenzierte Drachenstatue zu Game of Thrones bei Amazon Deal Zum Deal

Noch dazu bietet Amazon die original-lizenzierte Figur momentan besonders günstig an. Wir zeigen euch, was ihr für euer Geld bekommt und warum ihr euch dieses Fanobjekt nicht entgehen lassen solltet.

GoT-Drachenstatue: Wer ist eigentlich Drogon?

Drogon, den ihr bei Amazon als Statue kaufen könnt, gilt als größter der drei Drachen von Daenerys Targaryen. Er schlüpft aus einem der drei Dracheneier, die Daenerys zu ihrer Hochzeit mit Khal Drogo geschenkt bekam und nach dem der Drache auch benannt ist. Drogon spielt in Game of Thrones immer wieder eine wichtige Rolle und hat eine besondere Verbindung zu Daenerys.

Bei Amazon könnt ihr eine sehr hübsche und detaillierte Nachbildung von Drogon kaufen, die sein rot-schwarzes Schuppenkleid und seinen prächtigen Rückenkamm besonders beeindruckend in Szene setzt.







HBO HBO HBO





Hochwertige GoT-Drachenstatue lässt Fanherzen höher schlagen

Amazon verkauft die Drachen-Statue von Hersteller Department 56 (bekannt für Dioramen aus Kunstharz zu Weihnachten und diversen Franchises) derzeit zum Preis von rund 66 Euro *. Damit spart ihr gegenüber der Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) satte 21 Prozent.



Die Statue des Drachen Drogon besteht aus Steinharz und kommt mit folgenden Features daher:

Größe: 17 cm hoch

Gewicht: 870 Gramm

von Hand gefertigt und bemalt

original lizenziert

inklusive Geschenkbox

Durch die hübsche Bemalung und die vielen Feinheiten bei der Gestaltung des Drachen wirkt die Statue wie ein kleines Kunstwerk. Käufer loben in den Amazon-Bewertungen unter anderem den hohen Detailgrad des Modells. Setzt ihr die Statue vielleicht noch mit passender Beleuchtung in Szene, dann wird sie garantiert zum Blickfang in eurem Blu-ray-Regal.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.