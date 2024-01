Umstrittener Gangster-Film mit dem wohl größten Rockstar galt jahrelang als zu hart: Jetzt die schicke Heimkino-Edition sichern

Dieser heute wenig bekannte Krimi-Kultfilm gehört zu den besten britischen Filmen und ist jetzt erstmals auf Blu-ray im schicken Mediabook fürs Heimkino erschienen.

Eigentlich kennt man Mick Jagger eher als Sänger der legendären Rockband Rolling Stones, doch der Musiker begann bereits Ende der 1960er-Jahre auch als Schauspieler in Filmen mitzuwirken. Die erste Rolle spielte er in dem umstrittenen Krimi-Drama Performance, der einst in einer Umfrage des British Film Institute in die Top 50 der besten britischen Filme des 20. Jahrhunderts gewählt wurde (via BBC ).



Jetzt ist der zunächst gemischt aufgenommene, aber später gefeierte Kultfilm erstmals auf Blu-ray im Mediabook erschienen und ihr könnt ihn euch bei Amazon sichern *. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem zwei Featurettes namens Influence and Controversy und Memo from Turner, ebenso wie ein Booklet von Prof. Dr. Marcus Stiglegger und Stefan Jung.



Darum geht es in Performance mit Rockstar Mick Jagger

Der knallharte Gangster Chas Devlin (James Fox) gilt im Unterwelt-Jargon als "Performer", der seine Gegner brutal einschüchtert. Eines Tages gerät er auf der Flucht an den zurückgezogen lebenden Rock-Superstar Turner (Mick Jagger). Als die beiden sich näher kennenlernen, prallen völlig unterschiedliche Welten aufeinander.



Das liefert ebenso exotischen wie explosiven Zündstoff und bald überschlagen sich die Ereignisse auf unheimliche Art und Weise, wobei nicht nur Chas sein Gefühl für die Realität völlig verliert, sondern auch Turners experimentelle Selbstfindungsphase in eine unerwartete "Performance" mündet.

Erster Film mit Mick Jagger anfangs umstritten



Der Film von Donald Cammell und Regie-Legende Nicolas Roeg aus dem Jahr 1968 ist eine fragmentierte, assoziativ geschnittene sowie mit Rock 'n' Roll durchtränkte Gangster- und Drogengeschichte. Im Besitz von Warner Bros. wurde der Streifen aufgrund seiner damalig vergleichsweisen Unzugänglichkeit zwei Jahre unter Verschluss gehalten.

Immer wieder neu geschnitten, kam Performance dann erst 1970 in die Kinos und dort auf einen sehr überschaubaren Erfolg mit gemischten Kritiken. Erst Jahre später, vor allem ab den 1990er Jahren, avancierte der ungewöhnliche Film zu einem Kult-Klassiker und gilt heute als einer der stilprägenden Filme der 70er. Auch in der Moviepilot-Community gibt es mit 7,2 von 10 Punkten eine bemerkenswert überdurchschnittliche Wertung für den ersten Film mit Mick Jagger.



