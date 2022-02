Uncharted 2 ist nur eine Frage der Zeit – und Tom Holland hat schon Ideen

Seit einer Woche läuft Uncharted mit Tom Holland in den Kinos. Aufgrund des Erfolgs an den Kinokassen scheint Teil 2 nichts mehr im Weg zu stehen. Der Sony-Chef deutet sogar noch mehr an.

Über eine Dekade schmorte Uncharted in der Entwicklungshölle bei Sony. Jetzt ist die heiß erwartete Videospielverfilmung endlich in den Kinos gestartet – und zwar mit Marvel-Star Tom Holland in der Hauptrolle. Als junger Nathan Drake stürzt er sich in ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren und Herausforderungen. Spider-Man: No Way Home bei Amazon bestellen Zu Amazon Jetzt sichern Für Sony hat sich das lange Warten gelohnt: Uncharted schreibt beeindruckende Zahlen. Prognostiziert wurde ein US-Einspielergebnis von 30 Millionen US-Dollar in den ersten vier Tagen. Mit 51 Millionen US-Dollar hat der Film die Erwartungen komplett übertroffen. Weltweit steuert er aktuell auf 150 Millionen US-Dollar zu. Uncharted 2 mit Tom Holland steht nichts mehr im Weg Im Angesicht der Corona-Pandemie ist das ein passabler Erfolg. Bis sich das Budget von 120 Millionen US-Dollar sowie die zusätzlichen Marketingkosten rechnen, hat Uncharted trotzdem noch einen längeren Weg vor sich. Die Startwoche lässt Sony-Studiochef Tom Rothman optimistisch in die Zukunft blicken, wie Deadline berichtet. Hier könnt ihr den Trailer zu Uncharted schauen: Uncharted - Trailer 2 (Deutsch) HD In einem internen Memo spricht Rothman davon, dass Uncharted ein "neues erfolgreiches Film-Franchise" hervorgebracht hat. Damit betont er nicht nur den Erfolg des Films, sondern ebenfalls die Möglichkeiten, die sich aus diesem ergeben. Einer Fortsetzung scheint nichts mehr im Weg zu stehen, womöglich kommt sogar mehr. Zum Weiterlesen: Uncharted hat ein großes Problem und das heißt Tom Holland Wer eine populäre Marke wie Uncharted ins Kinos bringt, hofft im Zeitalter von Cinematic Universes auf mehr als einen Film. Auch die Mid-Credit-Szene von Uncharted deutet größere Ambitionen seitens Sony an. Rothmans Aussage bestätigt das. Hier ist gleich von einem ganzen Film-Franchise die Rede. Tom Holland hat schon Ideen für Uncharted 2 In unserem Interview mit Tom Holland haben wir den Schauspieler direkt auf diese Möglichkeit angesprochen. Wie aus seiner Antwort hervorgeht, hat er sich über Uncharted 2 offenbar schon einige Gedanken gemacht. [In den Videospielen] gibt es definitiv Momente und bestimmte Set Pieces, die mir beim Spielen richtig viel Spaß gemacht haben und die für einen Film gut funktionieren würden. Aber die behalte ich für mich. Dass Holland keine konkreten Details nennt, dürfte niemanden überraschen. Nicht zuletzt hat Uncharted 2 offiziell noch kein grünes Licht erhalten. Dennoch ist es ein gutes Zeichen, dass er die Videospiele weiterhin als Inspirationsquelle nennt. Was glaubt ihr, um welche Momente und Set Pieces es sich handeln könnte? Podcast: Ist Uncharted eine gute Videospielverfilmung? Im Podcast Leinwandliebe diskutieren die Kollegen von FILMSTARTS über den neuen Blockbuster mit Tom Holland, der zugleich auch das Leinwanddebüt der PlayStation-Ikone Nathan Drake darstellt. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Kann das Action-Abenteuer die hohen Erwartungen erfüllen? Oder reiht es sich ein in die lange Liste enttäuschender Videospiel-Adaptionen? Hier erfahrt ihr alles, was ihr über den Uncharted-Film wissen müsst.

