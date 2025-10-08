Vor drei Dekaden hat Michael Mann mit dem Action-Film Heat eines der ganz großen Meisterwerke der Filmgeschichte geschaffen. Jetzt hat die Fortsetzung offiziell grünes Licht erhalten.

Eine Fortsetzung zu Heat mit Robert De Niro und Al Pacino? Lange Zeit trauten sich Filmfans diesen Gedanken gar nicht zu formulieren. Wie in aller Welt sollte Michael Manns meisterhafter Heist-Thriller mit seinen atemberaubenden wie wuchtigen Action-Szenen jemals übertroffen werden? Doch dann war es Mann selbst, der den Ball langsam ins Rollen brachte.

Gemeinsam mit der Autorin Meg Gardiner veröffentlichte er 2022 einen Roman, der die Geschichte des Films weitererzählt und sogar in die Vergangenheit der Figuren vordringt. Nach langem Hin und Her steht nun fest: Heat 2 wird auch verfilmt. Warner Bros., das Studio hinter dem Original, ist allerdings nicht länger an Bord.

Heat 2 kommt – vielleicht sogar mit Leonardo DiCaprio

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten tauchten immer wieder Gerüchte zu Heat 2 auf. Ein Thema war dabei besonders präsent: das Budget. Denn Michael Mann ist bekannt dafür, dieses gerne zu überziehen – und Warner war nicht gewillt, Heat 2 als 200-Millionen-US-Dollar-Blockbuster auf die große Leinwand zu bringen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, entsteht Heat 2 fortan unter dem Dach von United Artists, die zu Amazon MGM Studios gehören. Michael Mann kehrt als Regisseur zurück und hat zwei namhafte Produzenten auf seiner Seite: Action-Blockbuster-Meister Jerry Bruckheimer und Scott Stuber, der ehemalige Netflix-Film-Chef.

Noch aufregender ist ein Blick in das mögliche Ensemble des Films: Leonardo DiCaprio soll laut Deadline die Rolle von Val Kilmer aus dem Original übernehmen. Darüber hinaus stehen Austin Butler, Adam Driver und Bradley Cooper auf Manns Wunschliste. Bislang wurden jedoch noch keine förmlichen Angebote gemacht.

Michael Manns Heat 2 wird eine kostspielige Angelegenheit

Laut dem Hollywood Reporter war Manns erster Budgetvorschlag für Heat 2 bei Warner 230 Millionen US-Dollar, ehe er dieses auf 170 Millionen US-Dollar drückte. Das Studio wollte allerdings nicht mehr als 140 Millionen US-Dollar ausgeben. Hätte Mann einen Vertrag für Heat 3 unterschrieben, wären zumindest 150 Millionen drin gewesen.

Wie viel Geld United Artists jetzt in die Action-Fortsetzung investiert, ist unklar. Wenig dürfte es auf keinen Fall sein. Nicht zuletzt konnte sich das Studio gegen Paramount und Sony beim Wettbieten durchsetzen. Wie es aussieht, ist Heat 2 eines der gefragtesten Projekte in Hollywood – kein Wunder beim Klassikerstatus des Originals.

Action-Fortsetzung: Wann startet Heat 2 im Kino?

Da das Projekt nun offiziell in Arbeit ist, könnten schon nächstes Jahr die Dreharbeiten beginnen. Damit wäre ein Kinostart 2027 oder 2028 realistisch.