Martin Scorsese dreht Mystery-Thriller mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence: Das sind die ersten Details zum Film

Wird es ein großes Schiffsbruchdrama oder doch der Jesus-Film? Martin Scorsese hat sich auf sein nächstes Projekt festgelegt – und das kommt mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.

Welchen Film dreht Martin Scorsese nach dem monumentalen Killers of the Flower Moon? Diese Frage stellt sich die Filmwelt seit zwei Jahren und bislang gab es keine eindeutige Antwort. Im Gegenteil: Scorsese wurde zuletzt mit zahlreichen verschiedenen Projekten in Verbindung gebracht, u.a. The Wager und The Life of Jesus.

Offenbar müssen sich diese vorerst aber hinten anstellen, denn wie Deadline exklusiv von seinen Quellen erfahren hat, nimmt Scorsese einen völlig anderen Film als seine nächste Regiearbeit in Angriff: What Happens at Night. Es handelt sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Peter Cameron aus dem Jahr 2020.

Martin Scorsese verfilmt What Happens at Night mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence

What Happens at Night erzählt von einem Paar aus den USA, das in eine verschneite europäisch Kleinstadt kommt, um dort ein Baby zu adoptieren. In einem weitgehend verlassenen Hotel treffen die beiden Hauptfiguren auf allerlei rätselhafte Charaktere und müssen schnell feststellen, dass hier nichts so ist, wie es scheint.

Camerons Geschichte wird von Deadline als verträumt und geheimnisvoll umschrieben. What Happens at Night entführt in eine Welt, die wie eingefroren wirkt und die Figuren an existenzielle Abgründe führt. Die Hauptrollen stehen auch schon fest: Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen das Paar im Mittelpunkt der Geschichte.

Für DiCaprio markiert What Happens at Night bereits die sechste Zusammenarbeit mit Scorsese. Zuvor war er in Gangs of New York (2002), Aviator (2004), Departed (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013) und dem bereits erwähnten Killers of the Flower Moon (2023) unter der Regie des Großmeisters zu sehen. The Hunger Games-Star Lawrence hingegen steht erstmals für Scorsese vor der Kamera.

Entwickelt wurde What Happens at Night von Drehbuchautor Patrick Marber, nachdem sich Studiocanal vor zwei Jahren die Rechte an dem Roman sicherte (damals war Scorsese nur als Produzent in das Projekt involviert). Darüber hinaus soll Apple Original Films bei der Verfilmung als Produktionspartner fungieren. Zusammen mit Apple (und Paramount) hat Scorsese auch Killers of the Flower Moon umgesetzt.

Wann startet What Happens at Night im Kino?

Bislang steht kein konkreter Start für den neuen Scorsese fest. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Film bald in Produktion geht, sodass eine Veröffentlichung zur Award-Saison Ende 2027 realistisch sein könnte.